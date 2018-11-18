Эксклюзивная галерея: вот что вчера вечером творилось на пароме Baltic Queen!
18 ноября 2018, 10:49
В течение двух дней, 17 и 18 ноября, на пароме Baltic Queen проходит фестиваль «Осенний Калейдоскоп 2018», организатором которого является таллиннская школа моды и танца Max Moda.
Вчера, 17 ноября, состоялись выступления детских коллективов. В течение полутора часов юные таланты из Эстонии, России и Украины демонстрировали свои умения активно апладирующей публике, а уже сегодня, 18 ноября, выступят ребята постарше.
Отметим, что фестиваль проходит уже в четвертый раз и продолжает набирать популярность среди креативных, танцевальных и вокальных детских коллективов.
Портал Limon.ee побывал на этом ярком празднике детского творчества. Смотри нашу галерею!