Барановска покинула Россию после скандала с Пугачевой

На своей странице в Instagram Барановская поделилась фотографиями из заграничной поездки. Практически на всех снимках Юлия позирует одна.

Барановская буквально влюбилась в Италию. Большинство постов она сопровождает смайликами-сердечками.

ФОТО: Instagram

Поклонники в восторге от снимков Барановской. Большинство оставляют под фото восторженные комментарии, однако не обошлось и без скольких замечаний. Так, один из подписчиков напомнил телеведущей о недавнем скандале с семьей Аллы Пугачевой, в который втянули и Барановскую. "Юля к Галкину что ли укатила?" – написал хейтер. Барановская, которая уже неоднократно говорила, что ее с Галкиным связывает только работа, оставила комментарий пользователя без ответа.

Слухи о том, что Галкин закрутил роман с Барановской, ходят уже не первую неделю. Телеведущая заявила, что вся информация о любовных отношениях с мужем Примадонны – ложь, ничего подобного между ней и юмористом нет. Журналистам удалось связаться с артистом, но тот попросил никогда не звонить с подобными вопросами и продолжил хранить молчание.