Звезда Instagram потратила 50 тысяч долларов на пластику, чтобы стать такой...

Селин пожаловалась, что ее постоянно задирали, говорили, что она некрасивая и что ей нужно похудеть.

«Дети говорили, что я страшная, они толкали меня и игнорировали. У меня не было шанса показать им, какой я удивительный человек, раскрыть перед ними свою душу. Они видели во мне только уродливую Селин»,

- сказала 24-летняя жительница Цюриха в интервью британской газете Mirror.

После многих лет издевательств со стороны одноклассников Селин решила накопить денег и сделать сразу несколько пластических операций. Ее семья не могла позволить себе это, поэтому жительнице Швейцарии пришлось несколько лет работать парикмахером.

Всего на пластические операции Селин потратила около 50 тысяч долларов - она три раза увеличивала себе грудь, сделала себе нос и губы, а также поставила импланты в скулы.