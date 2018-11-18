Вс, 18.11.2018
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Звезда Instagram потратила 50 тысяч долларов на пластику, чтобы стать такой...

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ФОТО: Instagram

Звезда Instagram из Швейцарии - Селин Центино - рассказала, что потратила около 50 тысяч долларов (50 тысяч швейцарских франков) на пластические операции после того, как в школе ее дразнили и обзывали «уродиной».

Селин пожаловалась, что ее постоянно задирали, говорили, что она некрасивая и что ей нужно похудеть.

«Дети говорили, что я страшная, они толкали меня и игнорировали. У меня не было шанса показать им, какой я удивительный человек, раскрыть перед ними свою душу. Они видели во мне только уродливую Селин»,

- сказала 24-летняя жительница Цюриха в интервью британской газете Mirror.

После многих лет издевательств со стороны одноклассников Селин решила накопить денег и сделать сразу несколько пластических операций. Ее семья не могла позволить себе это, поэтому жительнице Швейцарии пришлось несколько лет работать парикмахером.

Всего на пластические операции Селин потратила около 50 тысяч долларов - она три раза увеличивала себе грудь, сделала себе нос и губы, а также поставила импланты в скулы.

Сейчас девушка, у которой свыше 43 тысяч подписчиков в Instagram, довольна своей внешностью и своей жизнью. Однако, по словам Селин, не все в восторге от ее внешнего вида. Так, многие говорят ей, что она выглядит как пластиковая кукла. Но мужчины все равно сворачивают головы, когда она проходит мимо, добавила девушка.

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