Звезда Instagram потратила 50 тысяч долларов на пластику, чтобы стать такой...

Звезда Instagram из Швейцарии - Селин Центино - рассказала, что потратила около 50 тысяч долларов (50 тысяч швейцарских франков) на пластические операции после того, как в школе ее дразнили и обзывали «уродиной».
Селин пожаловалась, что ее постоянно задирали, говорили, что она некрасивая и что ей нужно похудеть.
«Дети говорили, что я страшная, они толкали меня и игнорировали. У меня не было шанса показать им, какой я удивительный человек, раскрыть перед ними свою душу. Они видели во мне только уродливую Селин»,
- сказала 24-летняя жительница Цюриха в интервью британской газете Mirror.
После многих лет издевательств со стороны одноклассников Селин решила накопить денег и сделать сразу несколько пластических операций. Ее семья не могла позволить себе это, поэтому жительнице Швейцарии пришлось несколько лет работать парикмахером.
Всего на пластические операции Селин потратила около 50 тысяч долларов - она три раза увеличивала себе грудь, сделала себе нос и губы, а также поставила импланты в скулы.
Сейчас девушка, у которой свыше 43 тысяч подписчиков в Instagram, довольна своей внешностью и своей жизнью. Однако, по словам Селин, не все в восторге от ее внешнего вида. Так, многие говорят ей, что она выглядит как пластиковая кукла. Но мужчины все равно сворачивают головы, когда она проходит мимо, добавила девушка.