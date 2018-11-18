Гороскоп на 18 ноября для всех знаков Зодиака: что ждет тебя сегодня

Гороскоп на 18 ноября 2018 года.
ОВНЫ
День будет благоприятный, однако излишняя суета и непрактичность могут подвести вас, стать поводом для неосмотрительных действий, о чем придется сожалеть, но это произойдет позднее по факту упущенных возможностей. Сегодня вас может заинтересовать поступающая информация, вы будете думать о возможности ее использования в личных целях, только сделайте это с умом, пусть некоторые козыри остаются у вас в кармане до поры до времени. Также в этот период могут возникать ссоры на любовном фронте, они не станут причиной расставания, но настроение может испортится.
ТЕЛЕЦ
Это будет не самый благоприятный период. Сегодня напряженная обстановка будет буквально витать в воздухе, окружающим и вам захочется проверить нервы партнера на крепость, и вы будете пытаться это делать или вас будут провоцировать на это. В связи с чем вам необходимо проявлять выдержку и не идти на поводу у эмоций. Также в этот период вас могут подвести партнеры, знакомые, которые могут действовать тайно за вашей спиной и плести интриги против вас. Финансовые вопросы также могут стать камнем преткновения в общении с вашим окружением.
БЛИЗНЕЦЫ
Этот день не порадует вас слишком, но и не принесет глубинных печалей и разочарований. Сегодня можно не упорствовать, вы не сможете в полной мере реализовать свои планы и из-за этого ваше настроение испортится. Также сегодня обратите внимание на свое здоровье, в этот период может произойти обострение хронических заболеваний или вы не будете чувствовать себя на подъеме. Сегодня не стоит требовать от себя лишнего, следует избегать физических нагрузок и активных действий. Эксперименты или кардинальные изменения в чем-либо стоит отложить на другой день, в этот период больше отдыхайте и проводите время в комфортной для вас обстановке.
РАК
Это будет хорошее время для отдыха, пребывания в расслабленном состоянии, когда вам не нужно строить глобальных планов, спешить куда-то и нервничать по поводу и без. В это время будет хорошо организовать пешие прогулки, провести некоторое время на природе. Сегодня активные действия не принесут желаемого результата, занимайтесь тем, что вам больше импонирует, делайте это без спешки, в свое удовольствие, это поможет вам избавиться от излишнего напряжения, нервозности и раздражительности. В этот день отправляйтесь за покупками, можно сделать приятные подарки близким.
ЛЕВ
На протяжении всего дня текущая обстановка будет сохраняться напряженной. Ваш жизненный потенциал будет на высоком уровне, вы будете пытаться сделать лучше и больше, но в итоге, это лишь принесет больше суеты, стоящих результатов в этот день вы не увидите. Желаемые результаты так и остаются только в мечтах, чтобы реализовать свои планы придется немного подождать более благоприятный период, тогда у вас все получится. Также в этот день вас может разочаровать общение с окружающими людьми, относитесь спокойно к другим, не навязывайте им свое мнение.
ДЕВА
Сегодня вы будете пребывать в хорошем настроении, с оптимизмом смотреть на вещи и ваш жизненный потенциал будет на высоте. Этот день будет удачный, можете рассчитывать на соответствующие дивиденды, ваши желания или планы могут быть воплощены в жизнь, если не полностью, то в большей степени. Также в этот период будет удачно складываться общение, навещайте родственников, близких, встречайтесь с друзьями, это будет на пользу всем. В это время можно решать вопросы, связанные с обустройством жилья, его ремонтом, возможно, переездом или покупкой.
ВЕСЫ
Ситуация в течение сегодняшнего дня будет развиваться неоднозначно. Будет много суеты вокруг вас, некого хаоса, действия будут стремительно сменяться одно другим, и вам необходимо будет контролировать весь процесс, чтобы полученный результат в итоге не разочаровал вас. Жизнь в очередной раз предпримет попытку проверить ваши нервы на прочность, так, сегодня пребывать в пассивном и расслабленном состоянии не получится. Будьте в боевой готовности и имейте желание отстоять свое мнение и позицию при необходимости.
СКОРПИОН
Сегодня вам придется побороться за место под солнцем, отстаивать свои позиции, если понадобится. В этот день ситуация будет складываться несколько не в вашу пользу и, вероятно, могут возникать неоднозначные ситуации, когда кто-то из вашего окружения будет не прав или вы перегнете палку, что спровоцирует конфликт на ровном месте. Сегодня выиграет тот, кто будет более мудр и не вступит в конфронтацию с окружающими или партнерами. Также в это время старайтесь найти время для себя, порадуйте себя обновками или значимыми приобретениями. В этот период не проявляйте излишней беспечности, следите за своими вещами и кошельком.
СТРЕЛЕЦ
День будет хороший для многих дел. В течение этого периода удача будет на вашей стороне, и вы сможете осуществить задуманное, поэтому сегодня будьте во всеоружии, сохраняйте в течение дня контроль за происходящими событиями и когда вы будете видеть, что это будет правильное время для решительных действий, то действуйте не задумываясь, у вас все получится, ваши противники или партнеры дрогнут от вашего напора и уступят вам, вы получите желаемое. Сегодня можно решать финансовые вопросы, а также в этот период хорошо делать крупные приобретения.
КОЗЕРОГ
Этот день будет сложный, на ваше поведение и отношение к окружающей обстановке будет влиять накопившаяся усталость последних дней. В это время больше отдыхайте, проявите ваше внимание и заботу об окружающих, если вам будет не в тягость, возьмите под контроль и решайте семейные вопросы вместе с близкими, а также занимайтесь домашними делами. Сегодня составляйте свои планы с учетом потребностей партнеров. Также в этот период хорошо будет делать покупки, посещать общественные места, отправиться на свидание.
ВОДОЛЕЙ
Сегодня Водолеям повезет, они смогут проявить себя в различных сферах жизни. В это время хорошо заниматься домашними делами, наводить порядок, заботиться о родственниках и детях. Если вам предстоит работать или решать неотложные вопросы, слишком не усердствуйте, действуйте обстоятельно, без спешки и суеты, которые лишь усилят вашу раздражительность и не повлияют положительно на результат. Во второй половине дня ситуация будет выглядеть более благоприятной для вас, можно заниматься планированием, совершать покупки, решать вопросы личного характера.
РЫБЫ
Этот день будет сложный и противоречивый. Сегодня можно потратить много сил и времени для решения определенных вопросов, а в итоге получить дырку от бублика. В этот период хорошо умерить свой пыл, не спешить, а обдуманно подходить к решению текущих дел, если таковые будут. В это время хорошо заниматься планированием, строить планы на перспективу, о которых до определенного момента желательно не распространяться. Сегодня проводите больше времени в свое удовольствие и отдыхайте, восстанавливайте силы.