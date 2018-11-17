Не убивайте своих любимцев! Овощи и фрукты, которые запрещено давать собакам

Часто владельцы собак хотят побаловать своих питомцев и дать им особенное лакомство. Им кажется, что если они могут это съесть, то уж их песик будет просто в восторге. Однако это заблуждение - многие из наших продуктов вредны для собак, сообщает American Kennel Club.
Пищеварительная система собак кардинально отличается от человеческой, а потому некоторые продукты, которые безвредны для вас, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем ваших питомцев - вплоть до летального исхода.
Поскольку собаки являются плотоядными животными, им не нужна специальная фруктово-овощная диета, но иногда зелень вполне может подойти в качестве «деликатеса».
Каких же овощей и фруктов следует избегать, чтобы не навредить своему четвероногому другу?
Авокадо
Косточка, кожура и листья авокадо содержат токсины, которые могут вызвать у собаки рвоту и диарею.
Спаржа
В небольших количествах спаржа совершенно безопасна, а в больших – может вызвать расстройство желудка. Зачем рисковать?
Тем более что в сыром виде она слишком твердая, а в обработанном – теряет свои полезные качества.
Вишня
Вишня содержит вредное для собак вещество цианид, которое мешает нормальному снабжению крови кислородом. Отравление цианидом характеризуется такими симптомами, как затрудненное дыхание, покраснение десен и расширенные зрачки.
Виноград
Виноград (и изюм в том числе) слишком токсичен для собак. Съеденный даже в небольшом количестве, он может вызвать почечную недостаточность. Кроме того, ваш питомец может просто подавиться ягодой.
Грибы
Хоть грибы и не относятся к овощам и фруктам, они небезосновательно занимают место в списке запрещенных для собак продуктов. Конечно, далеко не все лесные грибы ядовиты, но те, которые таковыми являются, смертельно опасны для вашего любимца.
Симптомы варьируются в зависимости от степени ядовитости гриба – как правило, это понос, рвота, беспокойство, ну а в худшем случае – летальный исход...
Лук
Обычный лук – и лук-порей в том числе – представляет собой реальную угрозу здоровью как собак, так и кошек. Его употребление может вызвать рвоту, диарею и боль в животе.
Помидоры
Тут имеется оговорка.
Спелые помидоры съедобны и вполне безопасны для собак, а вот зеленые (незрелые) могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем вашего питомца. Дело в том, что они содержат томатин, который может привести к повреждению нервной системы, почек и желудочно-кишечного тракта.