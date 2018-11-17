Не убивайте своих любимцев! Овощи и фрукты, которые запрещено давать собакам

Пищеварительная система собак кардинально отличается от человеческой, а потому некоторые продукты, которые безвредны для вас, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем ваших питомцев - вплоть до летального исхода.

Поскольку собаки являются плотоядными животными, им не нужна специальная фруктово-овощная диета, но иногда зелень вполне может подойти в качестве «деликатеса».

Каких же овощей и фруктов следует избегать, чтобы не навредить своему четвероногому другу?

Авокадо

Косточка, кожура и листья авокадо содержат токсины, которые могут вызвать у собаки рвоту и диарею.

Спаржа

В небольших количествах спаржа совершенно безопасна, а в больших – может вызвать расстройство желудка. Зачем рисковать?

Тем более что в сыром виде она слишком твердая, а в обработанном – теряет свои полезные качества.

Вишня

Вишня содержит вредное для собак вещество цианид, которое мешает нормальному снабжению крови кислородом. Отравление цианидом характеризуется такими симптомами, как затрудненное дыхание, покраснение десен и расширенные зрачки.

Виноград

Виноград (и изюм в том числе) слишком токсичен для собак. Съеденный даже в небольшом количестве, он может вызвать почечную недостаточность. Кроме того, ваш питомец может просто подавиться ягодой.

Грибы

Хоть грибы и не относятся к овощам и фруктам, они небезосновательно занимают место в списке запрещенных для собак продуктов. Конечно, далеко не все лесные грибы ядовиты, но те, которые таковыми являются, смертельно опасны для вашего любимца.

Симптомы варьируются в зависимости от степени ядовитости гриба – как правило, это понос, рвота, беспокойство, ну а в худшем случае – летальный исход...

Лук

Обычный лук – и лук-порей в том числе – представляет собой реальную угрозу здоровью как собак, так и кошек. Его употребление может вызвать рвоту, диарею и боль в животе.

Помидоры

Тут имеется оговорка.