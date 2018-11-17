Сб, 17.11.2018
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  • Галерея: кинофестиваль PÖFF открылся в Таллинне чудными танцами

Галерея: кинофестиваль PÖFF открылся в Таллинне чудными танцами

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В пятницу, 16 ноября, состоялось торжественное открытие кинофестиваля PÖFF в концертном зале Alexela.

Гости из разных стран собрались в Таллинне на открытии кифестиваля «Темные ночи» (PÖFF).

В этом году за главный приз фестиваля будут бороться 19 кинолент. В основной программе будет представлено примерно 250 полнометражных и 400 короткометражных картин и анимационных фильмов. В этом году программа PÖFF посвящена 100-летию Эстонской Республики. 

ФОТО: PÖFF

Фестиваль PÖFF пройдет с 16 ноября по 2 декабря. Программу фестиваля смотрите ЗДЕСЬ!

Как прошло открытие кинофестиваля, смотрите в нашей галерее! На гостей кинофестиваля можно посмотреть ЗДЕСЬ!

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