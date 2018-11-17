Галерея: кинофестиваль PÖFF открылся в Таллинне чудными танцами
17 ноября 2018, 11:30
В пятницу, 16 ноября, состоялось торжественное открытие кинофестиваля PÖFF в концертном зале Alexela.
Гости из разных стран собрались в Таллинне на открытии кифестиваля «Темные ночи» (PÖFF).
В этом году за главный приз фестиваля будут бороться 19 кинолент. В основной программе будет представлено примерно 250 полнометражных и 400 короткометражных картин и анимационных фильмов. В этом году программа PÖFF посвящена 100-летию Эстонской Республики.
Фестиваль PÖFF пройдет с 16 ноября по 2 декабря. Программу фестиваля смотрите ЗДЕСЬ!
Как прошло открытие кинофестиваля, смотрите в нашей галерее! На гостей кинофестиваля можно посмотреть ЗДЕСЬ!