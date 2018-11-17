Будьте осторожны в эту субботу: читайте гороскоп на 17 ноября

Овен

Сегодня стоит оградить себя от тяжелой работы и физического труда. Займись чем-нибудь приятным, что поднимает тебе настроение и вдохновляет. Во второй половине дня могут прийти гости, которые тебя удивят. Тебе стоит довериться течению обстоятельств и ничего не планировать. Вечером стоит приготовить романтический ужин.

Телец

Этот день будет эмоционально напряженным и утомительным. Тебе стоит забыть обиды прошлого, чтобы не погрузиться в депрессивное состояние. Во второй половине дня твои друзья приготовят неожиданный сюрприз. Повеселись от души и подними себе настроение. Вечером стоит воздержаться от похода в шумные места скопления людей.

Близнецы

В первой половине дня тебе стоит выспаться и немного полениться. Твой организм нуждается в поддержке и отдыхе. Начни закаливание или оздоровительную гимнастику, чтобы привести тело в тонус. Во второй половине дня тебе стоит отказаться от встречи с родственниками. Сегодня могут возникать семейные конфликты и неурядицы.

Рак

Утром тебе стоит позаботиться о проблемах и нуждах своих близких. Тебе нужно справиться со всеми хозяйственными делами, чтобы осталось время на приятные мелочи. Во второй половине дня старайся избегать разногласий с пожилыми людьми. Бытовой конфликт может испортить твое настроение.

Лев

В первой половине дня стоит воздержаться от крупных покупок. Старайся рационально тратить деньги и не покупать бесполезных вещей. Во второй половине дня тебе стоит уделить время родственникам старшего поколения. Твое внимание и отзывчивость могут улучшить самочувствие близкого человека. Вечером старайся избегать резких нагрузок на позвоночник.

Дева

Сегодня смело можешь отправляться в поход или на шашлыки с друзьями. Тебе не хватает позитивных эмоций, восполни этот пробел. Во второй половине дня твой партнер приятно тебя удивит своей заботой. Тебе стоит отвлечься от суеты и хлопот и провести время в приятной обстановке. Вечером старайся ограничить употребление жирной пищи.

Весы

Сегодня тебе предстоит выполнить много важных задач. Не стоит начинать ремонтных работ, лучше выброси лишние вещи. Во второй половине дня постарайся найти время для помощи своим родственникам. Тебе нужно поговорить с любимым человеком откровенно, чтобы найти способ воскресить страсть. Вечером остерегайся переохлаждения и сквозняков.

Скорпион

В первой половине дня тебе стоит заняться хозяйственными покупками. Ты можешь получить ценный приз в торговом супермаркете. Старайся решить все хозяйственные задачи и починить неисправности в доме. Во второй половине дня тебя ждет хорошее известие от старых друзей. Вечером сходи на концерт или в клуб, чтобы снять напряжение.

Стрелец

Сегодня ты сможешь справиться со всеми хозяйственными заботами. Можно начать ремонт или перестановку мебели, чтобы освободить больше пространства. Во второй половине дня тебе нужно осторожно относиться к незнакомым людям. Не стоит брать с собой много наличных денег. Вечером твой партнер может устроить скандал на почве ревности.

Козерог

В первой половине дня стоит заняться решением домашних вопросов и провести время с семьей. Тебе нужно научиться терпению и сдержанности, чтобы избегать неприятных ситуаций. Во второй половине дня постарайся отвлечься от суеты и погулять на природе. Одинокие Козероги могут встретить свою любовь в безлюдном месте. Вечером посмотри веселый фильм или послушай любимую музыку.

Водолей

В первой половине дня ты сможешь справиться со всеми поставленными задачами. Старайся доводить все дела до конца, особенно ремонтные работы. Займись сантехникой и наведением порядка в ванной комнате. Во второй половине дня тебе стоит обратить внимание на нужды своих близких. Собери за ужином всю семью и родственников, устройте семейный вечер.

Рыбы