Шесть правил раздевания девушки перед интимом

Процесс раздевания девушки может стать либо катастрофой, либо одним из лучших эротических переживаний в твоей жизни — все зависит от того, запутаешься ли ты в одежде девушки. Поэтому мы решили дать тебе несколько советов по виртуозному раздеванию.

Вот увидишь, девушки будут возвращаться к тебе вновь и вновь, умоляя еще хотя бы раз их раздеть!

01

Приглуши освещение

Любой процесс раздевания при ярком свете будет напоминать визит к доктору и вызывать у девушки тревогу.

Поэтому, если ты решил помочь девушке скинуть лишнюю (иными словами — всю) одежду, позаботься о том, чтобы в помещении было приглушенное романтическое освещение.

На случай яркого солнца обзаведись плотными шторами, а верхний свет заменяй тусклым от настольной лампы или бра, а то и вовсе свечами.

02

Береги одежду

В фильмах очень любят показывать, как изголодавшиеся друг по другу герои (в данном случае речь не о фильмах про зомби, а о фильмах про страсть) буквально стаскивают друг с друга одежду, не заботясь о целостности швов и сохранности пуговиц. Так вот, в жизни это совершенно не работает. Редкая девушка обрадуется, если ты, с животным рыком срывая с нее одежду, испортишь платье, ради покупки которого она целый месяц питалась водой из кулера на работе. Поэтому будь предельно аккуратен, обнажая девушку. Не ленись и внимательно расстегни все до последней пуговицы.

03

Оставь ее в белье

Когда ты снимешь с девушки свитер, водолазку, джемпер, фуфайку, штаны, подштанники, рейтузы и носки, ты увидишь, что девушка осталась в белье. И если на девушке нарядное белье (ты узнаешь его по чистоте, обилию украшений и яркому цвету), не снимай его сразу же. Скорее всего, девушка надела (а то и купила) нарядное белье специально для тебя, и теперь ей нужно какое-то время покрасоваться в этом миниатюрном творении кружевной промышленности. Так что, когда она останется в белье, можешь ненадолго прервать процесс раздевания. Используйте образовавшуюся паузу, чтобы поцеловаться, покормить кота или посмотреть пару роликов на YouTube.

04

Снимай носки!

Причем в кои-то веки не свои, а носки девушки. Некоторые энтузиасты раздевания девушек спешат стягивать с них джинсы, совершенно игнорируя наличие носков. В итоге штаны, остановленные носками, застревают у девушки на лодыжках, и вы оба, отчаянно краснея и потея, пытаетесь высвободить ее из плена. Поэтому, если ты видишь на девушке брюки или джинсы, немедленно вставай на колени. Тебе предстоит снять с девушки сначала носки, а уж потом аккуратно и не спеша, начиная с краев, а не с талии, стянуть с нее джинсы. Не забывай при этом проникновенно смотреть девушке в глаза!

05

Не умничай

Если на девушке трусы из набора «неделька» (это трусы, на которых написаны дни недели, если ты вдруг не в курсе) с надписью «Вторник», хотя ты точно знаешь, что сегодня четверг (следователь приходит по четвергам), просто не обращай внимания. Не надо шутить на эту тему: рискуешь испортить романтический настрой девушки. То же самое относится и к неожиданной дырке на ее носке — сделай вид, что ничего не заметил.

06

Уступи лифчику