Стильно, модно: Дженнифер Лопес засветила нижнее белье

Сейчас звезда работает над видеоработой на трек, записанный вместе с DJ Khaled. На съемочной площадке видео 49-летняя Джей Ло появилась в белом топе и широких штанах серого цвета. Брюки артистки были приспущены на бедра и засветили нижнее белье звезды.

Лопес одна из немногих артисток, которые доказывают, что в 49 можно выглядеть сногсшибательно. Не так давно артистка выпустила свежий клип на композицию Te guste, где появилась в соблазнительном бикини. Наряд Лопес позволил в деталях рассмотреть ее роскошные формы, над которыми певица работает сутки на пролет. Как известно, компанию в спортзале знаменитости составляет ее возлюбленный Алекс Родригес.