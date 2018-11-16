Пт, 16.11.2018
Вот список худших стиральных порошков: вызывают аллергию и рак СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Стильно, модно: Дженнифер Лопес засветила нижнее белье

Стильно, модно: Дженнифер Лопес засветила нижнее белье

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Vida Pres

Американская певица Дженнифер Лопес, которая за 20 минут умудрилась заработать два миллиона долларов, не упускает случая похвастаться очередным дерзким образом. На этот раз стильный look, который был очень популярен в нулевых, артистка продемонстрировала на съемках нового клипа, пишет Сегодня.

Сейчас звезда работает над видеоработой на трек, записанный вместе с DJ Khaled. На съемочной площадке видео 49-летняя Джей Ло появилась в белом топе и широких штанах серого цвета. Брюки артистки были приспущены на бедра и засветили нижнее белье звезды.

ФОТО: Vida Pres

Лопес одна из немногих артисток, которые доказывают, что в 49 можно выглядеть сногсшибательно. Не так давно артистка выпустила свежий клип на композицию Te guste, где появилась в соблазнительном бикини. Наряд Лопес позволил в деталях рассмотреть ее роскошные формы, над которыми певица работает сутки на пролет. Как известно, компанию в спортзале знаменитости составляет ее возлюбленный Алекс Родригес.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ