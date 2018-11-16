Зачем смотреть порнографию вместе с партнером

А теперь более подробно о том, почему порно надо смотреть вдвоем, а не в одиночку.

1. Совестный просмотр порно повышает искренность отношений в паре

Совместное просматривание порно дает возможность партнерам быть откровеннее друг с другом. Причем откровенность эта касается не только сексуальных желаний, а всех аспектов жизни.

По мнению психологов, данная особенность совместного просмотра порнографии объясняется тем, что люди склонны скрывать, что они смотрят порно. Все знают, что все смотрят, и все продолжают это скрывать. Если же вы просматриваете данный вариант видео вместе с партнером (партнершей), тем самым даете ему(ей) понять, что у вас нет никаких тайн. Точно это же самое и он(а) дает понять вам. В итоге вы можете говорить более откровенно на любые темы.

2. Увеличение времени полового акта и получение дополнительного удовольствия

Не секрет, что порнография возбуждает. Причем, и мужчин, и женщин. Но ее чаще всего используют для самоудовлетворения. Если же смотреть порно вместе с партнером (конечно, тот вариант, который нравится обоим), можно увеличить время полового сношения и гарантировать себе более яркие переживания.

3. Увеличение сексуальной уверенности в себе