Финал сериала «Мажор» шокировал жену Прилучного

Павел Прилучный исполнил в сериале главную роль – того самого Мажора. Своей супруге сюжет картины Павел не пересказывал, а Агата внимательно следила за его развитием.

Концовка третьего сезона сериала "Мажор", заключительную серию которого показали 15 ноября, Муцениеце удивила. Более того, Агата очень недовольна таким финалом и спросила супруга, не могут ли сценаристы "воскресить" героев. Актриса считает, как и большинство зрителей, что сериал должен был закончиться на более оптимистичной ноте.

Один из самых успешных российских сериалов "Мажор" с первого сезона завоевал любовь зрителей. Так что они с нетерпением ждали финала. Третий сезон некоторых поклонников картины разочаровал, другие восторгались сюжетом и игрой актеров, пишет Teleprogramma.pro.

Последняя серия никого не оставила равнодушным. "Я просто в шоке от финала", "Как вы могли допустить такую тупую концовку!", "Очень хороший актерский состав, сыграли на отлично, конец фильма меня, конечно, шокировал", "Посмотрела финал "Мажора", я была в шоке, очень жалко и безумно обидно… Надеюсь на продолжение", - пишут в соцсетях зрители.