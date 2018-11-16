Вот так ножки! Кейт Миддлтон похвасталась стройной фигурой в коротком платье

На следующий день после празднования дня рождения принца Чарльза супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям стали почетными гостями штаб-квартиры BBC в Лондоне. Мероприятие было посвящено борьбе с буллингом в интернете и в его рамках герцоги Кембриджские познакомили с людьми, которые записали видеоролик "Остановись, говори, поддержи", в котором записаны советы, что нужно делать, когда становишься свидетелем издевательств, пишет Вива.
Для мероприятия Кейт выбрала менее официальный наряд, чем обычно. Поскольку супруги встречались с молодыми людьми, герцогиня, видимо, понимала, что лишний официоз будет не к месту.
На публике Кейт блистала в голубом плиссированном платье с достаточно короткой юбкой выше колена, которая оголила ее стройные ноги. Образ завершали черные туфли и слегка подкрученные распущенные волосы.