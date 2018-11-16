Пт, 16.11.2018
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  • Вот так ножки! Кейт Миддлтон похвасталась стройной фигурой в коротком платье

Вот так ножки! Кейт Миддлтон похвасталась стройной фигурой в коротком платье

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Кейт Миддлтон.

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

На следующий день после празднования дня рождения принца Чарльза супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям стали почетными гостями штаб-квартиры BBC в Лондоне. Мероприятие было посвящено борьбе с буллингом в интернете и в его рамках герцоги Кембриджские познакомили с людьми, которые записали видеоролик "Остановись, говори, поддержи", в котором записаны советы, что нужно делать, когда становишься свидетелем издевательств, пишет Вива.

Для мероприятия Кейт выбрала менее официальный наряд, чем обычно. Поскольку супруги встречались с молодыми людьми, герцогиня, видимо, понимала, что лишний официоз будет не к месту.

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

На публике Кейт блистала в голубом плиссированном платье с достаточно короткой юбкой выше колена, которая оголила ее стройные ноги. Образ завершали черные туфли и слегка подкрученные распущенные волосы. 

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

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