Вот так ножки! Кейт Миддлтон похвасталась стройной фигурой в коротком платье

На следующий день после празднования дня рождения принца Чарльза супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям стали почетными гостями штаб-квартиры BBC в Лондоне. Мероприятие было посвящено борьбе с буллингом в интернете и в его рамках герцоги Кембриджские познакомили с людьми, которые записали видеоролик "Остановись, говори, поддержи", в котором записаны советы, что нужно делать, когда становишься свидетелем издевательств, пишет Вива.