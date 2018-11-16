Анастасия Волочкова устроила фотосессию в хиджабе

А чуть позже она опубликовала в Инстаграме фото в белом хиджабе. На снимке, сделанном в шикарном доме балерины, Волочкова предстала довольно-таки смиренной женщиной. В ее руках красовался букет из белых роз. Образ балерины уж очень напоминал свадебный, поэтому многие решили, что в скором времени Анастасия попрощается со статусом свободной женщины.

Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни посчитали, что Анастасии пора бы прекращать демонстрировать фигуру в крошечных купальниках, ведь закрытая одежда идет ей гораздо больше. Другие же лишь посмеялись над новым образом балерины, припомнив Волочковой все скандалы, связанные с ее именем. Сама балерина старается относиться к критике спокойно. Она не раз отмечала, что равнодушная к негативным выпадам в свой адрес, тем более, если они исходят от незнакомых ей людей.