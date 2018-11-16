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Анастасия Волочкова устроила фотосессию в хиджабе

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Анастасия Волочкова

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

42-летняя Анастасия Волочкова не перестает удивлять поклонников. Неделю назад она сообщила, что сменила национальность — отныне балерина считает себя чеченкой. Тогда многие посчитали, что Анастасия собирается сменить вероисповедание не прихоти ради, а из-за нового мужчины, передает СтарХит.

А чуть позже она опубликовала в Инстаграме фото в белом хиджабе. На снимке, сделанном в шикарном доме балерины, Волочкова предстала довольно-таки смиренной женщиной. В ее руках красовался букет из белых роз. Образ балерины уж очень напоминал свадебный, поэтому многие решили, что в скором времени Анастасия попрощается со статусом свободной женщины.

«Мне хиджаб идет?» — поинтересовалась балерина у подписчиков

Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни посчитали, что Анастасии пора бы прекращать демонстрировать фигуру в крошечных купальниках, ведь закрытая одежда идет ей гораздо больше. Другие же лишь посмеялись над новым образом балерины, припомнив Волочковой все скандалы, связанные с ее именем. Сама балерина старается относиться к критике спокойно. Она не раз отмечала, что равнодушная к негативным выпадам в свой адрес, тем более, если они исходят от незнакомых ей людей.

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