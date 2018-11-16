Пт, 16.11.2018
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  • Найдите отличия! Ирина Шейк создала эротическую иллюзию

Найдите отличия! Ирина Шейк создала эротическую иллюзию Дело не в цвете!

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ФОТО: Vida Press

Поведение супермодели российского происхождения в последнее время не может не радовать, пишет Лайф.

Ирина Шейк, которая так редко выкладывает фото в "Инстаграм", похоже сменила тактику и пустилась во все тяжкие. На днях она опубликовалапервые после беременности фото в бикини, а теперь и вовсе сняла с себя нижнее белье.

ФОТО: Vida Press

Рекламируя сумки марки Kooples, Шейк решила проверить бдительность своих подписчиков и на одной из таких фото спряталась за товаром голышом. 

ФОТО: Vida Press

Казалось бы, обе фотографии практически идентичны и всё внимание на себя оттягивает цвет сумки, но... Приём сработал и пост, где жена Брэдли Купера демонстрирует белую сумку, собрал в два раза больше лайков.

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