Найдите отличия! Ирина Шейк создала эротическую иллюзию Дело не в цвете!
16 ноября 2018, 12:30
Поведение супермодели российского происхождения в последнее время не может не радовать, пишет Лайф.
Ирина Шейк, которая так редко выкладывает фото в "Инстаграм", похоже сменила тактику и пустилась во все тяжкие. На днях она опубликовалапервые после беременности фото в бикини, а теперь и вовсе сняла с себя нижнее белье.
Рекламируя сумки марки Kooples, Шейк решила проверить бдительность своих подписчиков и на одной из таких фото спряталась за товаром голышом.
Казалось бы, обе фотографии практически идентичны и всё внимание на себя оттягивает цвет сумки, но... Приём сработал и пост, где жена Брэдли Купера демонстрирует белую сумку, собрал в два раза больше лайков.