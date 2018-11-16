Найдите отличия! Ирина Шейк создала эротическую иллюзию

Ирина Шейк, которая так редко выкладывает фото в "Инстаграм", похоже сменила тактику и пустилась во все тяжкие. На днях она опубликовалапервые после беременности фото в бикини, а теперь и вовсе сняла с себя нижнее белье.

ФОТО: Vida Press

Рекламируя сумки марки Kooples, Шейк решила проверить бдительность своих подписчиков и на одной из таких фото спряталась за товаром голышом.

ФОТО: Vida Press