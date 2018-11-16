Гламурные девицы украли секс-игрушки, а полицейские наказали их

Полицейские разыскивают трех гламурных подруг, которые совершили кражу века в магазине для взрослых. Девушки украли высококачественные вибраторы на общую сумму £350, но забыли о камере наблюдения. Теперь полиция ищет их по снимкам. Одна из грабительниц спрятала четыре секс-игрушки под одеждой, пока остальные помогали ей остаться незамеченной, сообщает The Sun.

Владелец магазина рассказал, что только одна из игрушек стоила £155. При этом, по его словам, с подобной ситуацией они сталкиваются уже не первый раз. Из-за этого секс-шоп теряет примерно £1388 каждые полгода.

Для нас это постоянная проблема. Мы являемся одним из немногих подобных магазинов, которые открыты круглосуточно.