Пугачева в просвечивающих брюках произвела фурор

Галкин отметил, что уже более 15 лет слышит шутки и вопросы о возрасте Пугачевой, но они его совершенно не смущают. Он объяснил: "Я же не пожилых люблю. Я люблю одного человека. Я влюбился. Мне было 25, ей было 52. Но мне все равно, сколько ей лет. Я ее люблю не за возраст, а потому что она такая и нам хорошо вместе. И между нами было все, что бывает между двумя людьми, которые любят друг друга".