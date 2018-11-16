Пт, 16.11.2018
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Пугачева в просвечивающих брюках произвела фурор

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Алла Пугачева и Максим Галкин.

ФОТО: Instagram

Максим Галкин опубликовал идиллическое видео, на котором запечатлен вместе с Аллой Пугачевой. Особо наблюдательные фанаты заметили, что в одном кадре у Примадонны просвечивают брюки, пишет Дни.ру.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал видеоколлаж, на котором запечатлен вместе с Аллой Пугачевой. Ролик представляет собой кадры из старых семейных видео с участием шоумена, Примадонны и их детей, сына Гарри и дочери Елизаветы.

Особенно наблюдательные поклонники приметили, что в одном кадре, где Алла Борисовна спускается к воде, и солнечный свет бьет прямо в объектив, видно, как просвечивают брюки Примадонны. Пользователи Сети пришли в восторг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ранее Максим Галкин дал откровенное интервью в шоу Басты GazLive, которое транслируется в YouTube. Суть передачи в том, что приглашенный гость отвечает на вопросы пользователей Сети. Разумеется, зашел разговор и об Алле Пугачевой.

Галкин отметил, что уже более 15 лет слышит шутки и вопросы о возрасте Пугачевой, но они его совершенно не смущают. Он объяснил: "Я же не пожилых люблю. Я люблю одного человека. Я влюбился. Мне было 25, ей было 52. Но мне все равно, сколько ей лет. Я ее люблю не за возраст, а потому что она такая и нам хорошо вместе. И между нами было все, что бывает между двумя людьми, которые любят друг друга".

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