Палец. Ухо. Депутат. Странное видео с заседания Госдумы взорвало Сеть
16 ноября 2018, 10:54
В российской Госдуме во время слушаний о бюджете один из парламентариев попытался пощекотать другого (ничего не спрашивайте!).
Любопытный инцидент произошел в ходе пленарного заседания, посвященного изменениям в Бюджетный кодекс РФ. Один из депутатов, личность которого нам пока не известна, засунул палец в ухо своему коллеге Олегу Быкову. Все происходящее попало в объектив камеры, поскольку друзья-парламентарии сидели прямо позади трибуны докладчика. Запись до сих пор доступна для просмотра на сайте нижней палаты.
Причины происходившего пока не известны.