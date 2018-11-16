Пт, 16.11.2018
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  • Палец. Ухо. Депутат. Странное видео с заседания Госдумы взорвало Сеть

Палец. Ухо. Депутат. Странное видео с заседания Госдумы взорвало Сеть

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ФОТО: Скриншот с видео

В российской Госдуме во время слушаний о бюджете один из парламентариев попытался пощекотать другого (ничего не спрашивайте!).

Любопытный инцидент произошел в ходе пленарного заседания, посвященного изменениям в Бюджетный кодекс РФ. Один из депутатов, личность которого нам пока не известна, засунул палец в ухо своему коллеге Олегу Быкову. Все происходящее попало в объектив камеры, поскольку друзья-парламентарии сидели прямо позади трибуны докладчика. Запись до сих пор доступна для просмотра на сайте нижней палаты.

Причины происходившего пока не известны. 

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