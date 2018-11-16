Прислушайся к своей интуиции: гороскоп на 16 ноября

Дева

Интуиция наконец-то позволит вам прозреть и увидеть внутренним взором картину будущего. Вы поймете, с кем именно вам нужно встретиться, кому позвонить, куда съездить, чтобы в перспективе обеспечить себе покой и безопасность. Забота о друзьях, о семье или о собственном благополучии может оторвать вас от любимого человека. Но вас не напугать такими несложными препятствиями. Вы легко найдете нужные слова, чтобы объяснить ему (ей), что лишь проявляете предусмотрительность, думаете о вашем общем будущем, или готовите подарок. Ваши аргументы порадуют и обнадежат тех, кого вы любите.

Весы

Не пытайтесь задействовать сразу все свои достоинства и скрытые сокровища. Из богатого арсенала возможностей, которыми вы располагаете, сегодня получится использовать лишь часть. Сумейте удержать равновесие, и вас ждет успех. Это хороший день для получения и увеличения личных доходов, для составления и подписания финансовых документов, проведения операций с мелким и крупным имуществом, включая недвижимость, а также для организации любых семейных дел, в том числе и семейного бизнеса. Приготовьтесь к тому, что круг ваших контактов сильно расширится, а общение станет более активным.

Скорпион

Приступайте к новой работе. Если вы уже нацелены на активное увеличение своих доходов и не собираетесь мелочиться, добиваясь главного, это станет отличным дополнительным стимулом для дальнейшей успешной деятельности. День очень удачен для вашего самопроявления, особенно через слово и общение, а также для получения информационной помощи и эмоциональной поддержки. Вы сможете расширить свое влияние и возможности, либо поймете, каким образом это можно сделать в будущем. Ваши партнеры будут ревновать вас к новым интересам, если вы не уделите им причитающейся доли уважения и любви.

Стрелец

Вы сумеете обратить в свою пользу любые неувязки и противоречия интересов, если не будете действовать в лоб, а подключите к решению задачи все свои многочисленные возможности (знакомства, официальное положение и репутацию, личные средства, дополнительные скрываемые источники сведений). Это пригодится, например, в разрешении семейных, брачных вопросов, в обучении, партнерстве. Ноябрьские Стрельцы явственнее других своих собратьев по знаку почувствуют новый прилив творческой, деловой, сексуальной активности, желание свершить в недалеком будущем нечто выдающееся и необыкновенное.

Козерог

Вы заинтересованы в хорошем мнении о вас со стороны публики, партнеров, клиентов, а в отношениях с недругами предпочли бы полную безопасность (или вооруженный мир) бесполезной войне. Чтобы получить желаемое, считайтесь с простыми и естественными запросами окружающих. Если вам нелегко снизойти до их слабостей, обратитесь к детально разработанным и проверенным традиционным правилам общения. День великолепен для общения с друзьями. Яркий и заметный человек может стать вашим партнером или единомышленником. Вы можете соблазниться возможностью переезда, улучшения условий жизни.

Водолей

Вы готовы ступить на дорогу, ведущую в будущее. Но сегодня вам лучше позаботиться о традиционном и привычном. Подумайте, что успокаивает, обнадеживает вас, позволяет вам чувствовать себя в своей колее и таким образом оставаться независимым человеком. Это может быть привычный ритм и условия работы, проверенные лекарства (если вы болеете), знакомые люди (друзья, покровители, готовые оказать вам услугу, подбодрить вас). Это могут быть и достижения в любимом деле, совместно с любимым, ярким, уважаемым партнером, которые приносят вам популярность, как бы вы сами их ни оценивали.

Рыбы