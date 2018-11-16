Прислушайся к своей интуиции: гороскоп на 16 ноября

Благоприятный аспект между Меркурием и Ураном в течение первой половины этого дня может принести вам блестящие планы и гениальные идеи. Вас посетит вдохновение, вы сможете найти решение для таких задач, которые ранее казались вам неразрешимыми и все это за счет оригинального и нестандартного взгляда на вещи и происходящие события, который будет характерен для вас в это время.
Во второй половине дня Меркурий образует благоприятный аспект с Юпитером, что увеличит ваши способности к обучению, получению и усвоению новых знаний. Вторая половина дня также прекрасное время для начала коротких и длительных поездок и путешествий. В этот период вероятны новые знакомства общение будет складываться легко и непринужденно, пишет Дворец.
Овен
Интерес, который вы испытываете к другим странам и культурам, к получению систематических и целенаправленных знаний, отныне будет постепенно подкрепляться конкретными активными поступками. Перед вами может встать необходимость получить образование или отправиться в командировку. Симпатия к авторитетным патнерам, обладающим красотой и властью, служит вам дополнительным (а возможно, и главным) источником вдохновения. На фоне этих перемен вы с новой силой почувствуете важность своего происхождения, корней. Навестите родителей или побывайте в тех местах, где выросли.
Телец
Процесс обучения (или систематизации знаний) принесет представителям вашего знака удовольствие. Детям-Тельцам будет легко адаптироваться к новому циклу познания или к новой среде. Круг интересов взрослых Тельцов может значительно расшириться, так как им будет мало того, что они уже имеют и знают. При этом интерес к зарубежной культуре, к далеким горизонтам не помешает им установить доверительные отношения с ближайшими родственниками, привычным окружением. Гордость собственными успехами не уменьшит желания позаботиться о комфорте близких, а также спросить их мнения, совета.
Близнецы
Ваши возросшие аппетиты и потребности будут вовремя уравновешиваться домашними ограничениями (например, потребностями других членов семьи, или вашими собственными обязательствами перед другими людьми, рабочим графиком, деловыми контактами). Вы можете получить неплохую прибыль сразу из нескольких мест, или в результате одного, но хорошо налаженного ритма систематической обширной деятельности. День подходит для приобретения продуктов и товаров первой необходимости. А вот с покупкой одежды и предметов роскоши стоит повременить, или немного снизить свои запросы.
Рак
Настроение дня позволяет вам сочетать чувствительность и здравомыслие, сохранять трезвость рассудка при большой силе желаний. Если вы не решаетесь противопоставить словам любимого, близкого человека (или уважаемого партнера, советчика) свое личное мнение, попросить о чем-либо для себя прямо, то сделайте это обходным путем. Опыт в общении с сильными мира сего поможет вам обосновать свои запросы, выглядеть перед собеседником более солидно и надежно, внушая доверие. Не следует пропускать этот день, если вы хотите поговорить с детьми, возлюбленными, с супругом о хороших и важных вещах.
Лев
Вы не потеряете удачных и полезных связей с внешним миром, если захотите побыть в одиночестве, поработать в уединении, заняться интимными, секретными делами. Да и собственное желание блеснуть талантами, профессиональными умениями, насладиться любовью людей, авторитетом в глазах коллег может заставить вас выбраться из укромного уголка на яркий свет. Ни начальство, ни сотрудники, ни члены семьи не смогут без вас жить. Однако лучше всего вы будете чувствовать себя именно дома, или в той среде, которая заменяет вам семью, или с тем человеком, который готов бескорыстно позаботиться о вас.
Дева
Интуиция наконец-то позволит вам прозреть и увидеть внутренним взором картину будущего. Вы поймете, с кем именно вам нужно встретиться, кому позвонить, куда съездить, чтобы в перспективе обеспечить себе покой и безопасность. Забота о друзьях, о семье или о собственном благополучии может оторвать вас от любимого человека. Но вас не напугать такими несложными препятствиями. Вы легко найдете нужные слова, чтобы объяснить ему (ей), что лишь проявляете предусмотрительность, думаете о вашем общем будущем, или готовите подарок. Ваши аргументы порадуют и обнадежат тех, кого вы любите.
Весы
Не пытайтесь задействовать сразу все свои достоинства и скрытые сокровища. Из богатого арсенала возможностей, которыми вы располагаете, сегодня получится использовать лишь часть. Сумейте удержать равновесие, и вас ждет успех. Это хороший день для получения и увеличения личных доходов, для составления и подписания финансовых документов, проведения операций с мелким и крупным имуществом, включая недвижимость, а также для организации любых семейных дел, в том числе и семейного бизнеса. Приготовьтесь к тому, что круг ваших контактов сильно расширится, а общение станет более активным.
Скорпион
Приступайте к новой работе. Если вы уже нацелены на активное увеличение своих доходов и не собираетесь мелочиться, добиваясь главного, это станет отличным дополнительным стимулом для дальнейшей успешной деятельности. День очень удачен для вашего самопроявления, особенно через слово и общение, а также для получения информационной помощи и эмоциональной поддержки. Вы сможете расширить свое влияние и возможности, либо поймете, каким образом это можно сделать в будущем. Ваши партнеры будут ревновать вас к новым интересам, если вы не уделите им причитающейся доли уважения и любви.
Стрелец
Вы сумеете обратить в свою пользу любые неувязки и противоречия интересов, если не будете действовать в лоб, а подключите к решению задачи все свои многочисленные возможности (знакомства, официальное положение и репутацию, личные средства, дополнительные скрываемые источники сведений). Это пригодится, например, в разрешении семейных, брачных вопросов, в обучении, партнерстве. Ноябрьские Стрельцы явственнее других своих собратьев по знаку почувствуют новый прилив творческой, деловой, сексуальной активности, желание свершить в недалеком будущем нечто выдающееся и необыкновенное.
Козерог
Вы заинтересованы в хорошем мнении о вас со стороны публики, партнеров, клиентов, а в отношениях с недругами предпочли бы полную безопасность (или вооруженный мир) бесполезной войне. Чтобы получить желаемое, считайтесь с простыми и естественными запросами окружающих. Если вам нелегко снизойти до их слабостей, обратитесь к детально разработанным и проверенным традиционным правилам общения. День великолепен для общения с друзьями. Яркий и заметный человек может стать вашим партнером или единомышленником. Вы можете соблазниться возможностью переезда, улучшения условий жизни.
Водолей
Вы готовы ступить на дорогу, ведущую в будущее. Но сегодня вам лучше позаботиться о традиционном и привычном. Подумайте, что успокаивает, обнадеживает вас, позволяет вам чувствовать себя в своей колее и таким образом оставаться независимым человеком. Это может быть привычный ритм и условия работы, проверенные лекарства (если вы болеете), знакомые люди (друзья, покровители, готовые оказать вам услугу, подбодрить вас). Это могут быть и достижения в любимом деле, совместно с любимым, ярким, уважаемым партнером, которые приносят вам популярность, как бы вы сами их ни оценивали.
Рыбы
Творческие люди могут придать образам, волнующим их, устойчивую форму. Излишние эмоции и краски удастся заключить в нужные рамки, чтобы не напугать их буйством взыскательную консервативную публику. Побалуйте своих детей. Если ваши чувства к ним переходят границы разумного, обратитесь к помощи партнера, другого родителя, чтобы уравновесить его здравомыслием свою неумеренную заботу. Страсть, привязанность к дорогим людям будут переполнять вас, и вы легко объясните им свои переживания. Для искренне любящих друг друга благоприятно предложение руки и сердца, оформление супружеского союза.