Невыносимые знаки Зодиака, от которых просто трясет

Мы выбрали четыре знака Зодиака, представители которых чаще других раздражают окружающих людей своим присутствием. И пусть гороскоп написан с юмором и не является истинной в последней инстанции, доля правды в нем, безусловно, имеется, пишет Cluber.
Для счастливой и гармоничной жизни мы окружаем себя людьми, которые дарят нам приятные эмоции, понимают и принимают нас такими, как есть, с которыми приятно проводить время, интересно общаться и даже спорить. Однако в жизни нам то и дело приходится взаимодействовать не с самыми приятными людьми. Некоторые из них просто невыносимы! Они могут ныть, язвить, допекать нравоучениями и ненужными советами, указывать, что и как делать, доводя нас до белого каления!
Дева
Дева – первый кандидат в список людей, ужиться с которыми невероятно трудно. Обладая математическим складом ума и склонностью к анализу, эти личности контролируют каждый свой шаг и расписывают свою жизнь буквально до мелочей. И ладно бы все ограничивалось таким отношением к себе, но ведь Девы точно также относятся и к окружающим!
У личностей данного знака свой собственный мир со своими строгими правилами. В этом мире кристальная чистота и идеальный порядок, там все одеваются скромно и со вкусом, люди работают без выходных и никто никогда не перчит Деве! Это не шутки, представители знака Дева действительно уверены, что в жизни все обстоит именно так, а потому начинают командовать и давать советы, даже находясь в гостях. А уж в собственном доме Дева не потерпит непослушания! Этот человек будет контролировать каждое ваше действие и достанет своими придирками. Причем данное состояние – вполне обычное для представителя данного знака. А если уж Дева найдет жертву, берегитесь! Она не успокоится, пока не изведет ее.
Девы обладают невероятным самомнением, и очень критичны в своих суждениях. Не разбираясь в сути происходящего, они сразу начинают критиковать, обрушивая поток негатива на голову очередной жертвы. При этом спорить с Девой и что-то доказывать этому человеку бесполезно. Он никогда не прислушивается к советам окружающих.
Наконец, связав свою жизнь с Девой или работая с этим человеком плечом к плечу, вы сполна ощутите, насколько занудными бывают люди.
Телец
Знаете, кто самый меркантильный тип среди знаков Зодиака? Конечно же, Телец! Это чрезвычайно мелочный человек, который «удавится» за копейку. Он будет носить одни и те же вещи несколько лет, только потому, что жалеет денег на обновки. А если у Тельца появится семья и дети, такая же участь ждет и домочадцев.
О скупости Тельца ходят легенды. Этот человек продаст вам использованный товар по цене нового, а на дне рождения будет есть и пить за двоих, чтобы компенсировать подарок. Если вы желаете раскрыть мелочную душу Тельца, просто займите у него денег. И не удивляйтесь, если он одолжит их вам под проценты, а за каждый просроченный день назначит пеню. Ради собственного обогащения Телец танком пройдется по конкуренту и пойдет дальше, не обернувшись. Он уверен – кто сильный, тот и прав.
Телец – настоящий тиран в семье. Он считает себя самым умным и мнит из себя альтруиста. Однако на деле все иначе. В жизни Телец совершает много ошибок, так как является слишком приземленным и редко бывает разносторонне развитым. К тому же этот человек боязлив, часто сомневается в себе и боится брать на себя ответственность. Если же говорить о чувственной составляющей, но Тельцы черствы и скупы на эмоции, первыми никогда не подойдут мириться, даже если сами стали причиной конфликта. Они будут дуться и молчать, пока вы не придете и не извинитесь перед ними.
Стрелец
Стрельцов принято считать добряками, справедливыми и бесстрашными личностями, которые достойны стать спасителями этого мира. На самом деле этот образ во многом надуман, причем самими же Стрельцами.
То, что со Стрельцами легко и просто общаться – общепризнанный факт. Но этим вся польза и ограничивается. Бесшабашность и дурацкий оптимизм этого человека чаще мешает решению вопросов, чем помогает. Стрелец может насмехаться, дерзить, острить, создавая конфликт, а потом отходит в сторону, оставляя других расхлебывать свои проблемы.
Стрельцы обожают посиделки в шумных компаниях с танцами и алкоголем, причем любят погулять за чужой счет. Нередко именно из-за общества Скорпиона разваливается даже самая крепкая компания. Более того, частые загулы приводят этого человека к семейным проблемам. Легкий флирт может превратиться в измену, за которую Стрелец даже не будет чувствовать вины, найдя себе тысячу оправданий.
К тому же, с близкими людьми Стрелец эгоистичен. Он всегда забирает себе все самое лучшее, так как считает себя главным в семье, а помогать домашним по дому не станет никогда. При этом окружающие знают представителя данного знака только с хорошей стороны, что лишний раз доказывает его лицемерность.
Близнецы
Представители знака Близнецы – деспотичные личности, от которых страдают все, кто взаимодействует с ними, но прежде всего, самые близкие. Сами Близнецы – свободные и независимые, и сразу ставят на место того, кто посягает на их свободу. А вот близким этого человека живется гораздо хуже. Дети Близнеца «ходят по струнке» и регулярно получают нагоняй от такого родителя за плохие оценки и не лучшее поведение. А любимый человек Близнеца всегда «под колпаком». Близнец контролирует каждый шаг партнера, может рыться в телефоне, следить, устраивать допрос с пристрастием, а все из-за патологической ревности.