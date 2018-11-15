Невыносимые знаки Зодиака, от которых просто трясет

Для счастливой и гармоничной жизни мы окружаем себя людьми, которые дарят нам приятные эмоции, понимают и принимают нас такими, как есть, с которыми приятно проводить время, интересно общаться и даже спорить. Однако в жизни нам то и дело приходится взаимодействовать не с самыми приятными людьми. Некоторые из них просто невыносимы! Они могут ныть, язвить, допекать нравоучениями и ненужными советами, указывать, что и как делать, доводя нас до белого каления!

Дева

Дева – первый кандидат в список людей, ужиться с которыми невероятно трудно. Обладая математическим складом ума и склонностью к анализу, эти личности контролируют каждый свой шаг и расписывают свою жизнь буквально до мелочей. И ладно бы все ограничивалось таким отношением к себе, но ведь Девы точно также относятся и к окружающим!

У личностей данного знака свой собственный мир со своими строгими правилами. В этом мире кристальная чистота и идеальный порядок, там все одеваются скромно и со вкусом, люди работают без выходных и никто никогда не перчит Деве! Это не шутки, представители знака Дева действительно уверены, что в жизни все обстоит именно так, а потому начинают командовать и давать советы, даже находясь в гостях. А уж в собственном доме Дева не потерпит непослушания! Этот человек будет контролировать каждое ваше действие и достанет своими придирками. Причем данное состояние – вполне обычное для представителя данного знака. А если уж Дева найдет жертву, берегитесь! Она не успокоится, пока не изведет ее.

Девы обладают невероятным самомнением, и очень критичны в своих суждениях. Не разбираясь в сути происходящего, они сразу начинают критиковать, обрушивая поток негатива на голову очередной жертвы. При этом спорить с Девой и что-то доказывать этому человеку бесполезно. Он никогда не прислушивается к советам окружающих.

Наконец, связав свою жизнь с Девой или работая с этим человеком плечом к плечу, вы сполна ощутите, насколько занудными бывают люди.

Телец

Знаете, кто самый меркантильный тип среди знаков Зодиака? Конечно же, Телец! Это чрезвычайно мелочный человек, который «удавится» за копейку. Он будет носить одни и те же вещи несколько лет, только потому, что жалеет денег на обновки. А если у Тельца появится семья и дети, такая же участь ждет и домочадцев.