Фото: Кристина Орбакайте без макияжа выглядит копией Аллы Пугачевой
15 ноября 2018, 15:28
Кристина Орбакайте выложила новый снимок с Аллой Пугачевой. Фото произвело настоящий фурор в Сети. «Выходной с мамой», – подписала кадр звезда.
Фанаты отметили, что без мейка мать и дочь выглядят как сестры. «Ух ты! Красотки! А как похожи! Молодцы девчонки!», «Любимые! Настоящие! Как вы прекрасны! Удачи во всем!», «Две красотки, безумно похожие!» – написали в комментариях подписчики, пишет SncMedia.ru.
Кристина Орбакайте уже привыкла к тому, что ее на протяжении всей жизни сравнивают со знаменитой мамой. Однако певица сделала все для того, чтобы доказать, что и без маминой протекции, только при помощи таланта можно добиться больших успехов.