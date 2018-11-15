Фото: Кристина Орбакайте без макияжа выглядит копией Аллы Пугачевой

Фанаты отметили, что без мейка мать и дочь выглядят как сестры. «Ух ты! Красотки! А как похожи! Молодцы девчонки!», «Любимые! Настоящие! Как вы прекрасны! Удачи во всем!», «Две красотки, безумно похожие!» – написали в комментариях подписчики, пишет SncMedia.ru .

Кристина Орбакайте уже привыкла к тому, что ее на протяжении всей жизни сравнивают со знаменитой мамой. Однако певица сделала все для того, чтобы доказать, что и без маминой протекции, только при помощи таланта можно добиться больших успехов.