Вот это лица! Эксперимент на улицах Таллинна: не рано ли еще для Рождества?

Американские психологи говорят, что слишком рано слушать рождественские песни вредно! У людей это вызывает стресс, а вот ученые из Германии, напротив, считают, чем раньше начнете готовиться к праздникам, тем лучше! Больше положительных эмоций получите.

Пока ученые не приходят к единому мнению – рано или поздно – портал Elu24 решил провести свой эксперимент. Репортеры дали послушать жителям столицы самую песню «Tiilibb, lõiliba aisakell» (эстонский аналог самой популярной рождественской песни «Jingle Bells»). А потом попросили людей описать их эмоции.

Выяснилось, что прослушивание рождественских мелодий в середине ноября не вызывает стресса у таллиннцев. Даже, напротив, народ воспринял эксперимент на ура! Люди признались, что это так приятно. От таких мелодий сразу приходит теплое чувство – ожидание Рождества. Половина участников опроса отметила, что песня будто возвращает их в детство и напоминает время, проведенное с семьей.

«Детские эмоции, Рождество, ель, Дед Мороз… Хорошие времена, когда не было никаких проблем», – описал Илья (19) чувства, которые вызвала у него рождественская мелодия.

«Когда дети были маленькими, и мы все вместе смотрели телевизор», – поделилась своими рождественскими воспоминаниями Хельги (76).

На вопрос о том, не рано ли еще слушать рождественские мелодии, Рене (47) уверенно ответил: «Я так не думаю! Абсолютно нет!»

«Песня вызвала ощущение праздников, но все же слишком рано», – сказал Антти (17).