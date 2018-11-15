Чт, 15.11.2018
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Тилль Линдеманн устроил Светлане Лободе тайное свидание

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Светлана Лобода

ФОТО: Пресс-служба LOBODA

Известная певица Светлана Лобода недавно отправилась на гастроли в Германию. Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн решил пригласить свою возлюбленную на тайное свидание. 

В Берлине Светлане Лободе пришел замаскироваться, чтобы ее никто не узнал. Она надела темный парик с короткими волосами. За несколько часов до начала концерта российской звезды здание, в котором она должна была выступать, было оцеплено полицией. Очевидцы рассказали, что Линдеманн и Лобода были вместе в концертном зале, но выступление своей возлюбленной лидер Rammstein смотрел из VIP-ложи. После концерта звезды скрылись в неизвестном направлении, пишет 7d.org.ua.

 

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