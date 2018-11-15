Новая прическа Ольги Бузовой сделала ее похожей на Филиппа Киркорова
15 ноября 2018, 11:30
Популярная исполнительница Ольга Бузова снялась в фотосессии для глянцевого издания Cosmopolitan. С помощью фотошопа телезвезде добавили челку, с которой она стала похожа на известного российского певца Филиппа Киркорова.
Пользователи Сети резко раскритиковали редакторов Cosmopolitan, которые при помощи фоторедактора добавили Ольге Бузовой челку. Они заявили, что с ней телезвезда стала похожа то ли трансвестита, то ли на поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова, пишет 7d.org.ua.