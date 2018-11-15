Чт, 15.11.2018
Почему ни в коем случае нельзя сушить белье в квартире СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Новая прическа Ольги Бузовой сделала ее похожей на Филиппа Киркорова

Новая прическа Ольги Бузовой сделала ее похожей на Филиппа Киркорова

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Ольга Бузова

ФОТО: Алексей Филиппов / РИА Новости

Популярная исполнительница Ольга Бузова снялась в фотосессии для глянцевого издания Cosmopolitan. С помощью фотошопа телезвезде добавили челку, с которой она стала похожа на известного российского певца Филиппа Киркорова. 

Пользователи Сети резко раскритиковали редакторов Cosmopolitan, которые при помощи фоторедактора добавили Ольге Бузовой челку. Они заявили, что с ней телезвезда стала похожа то ли трансвестита, то ли на поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова, пишет 7d.org.ua.

ФОТО: Instagram

Читать также

Актуально

НАВЕРХ