Новая прическа Ольги Бузовой сделала ее похожей на Филиппа Киркорова

Пользователи Сети резко раскритиковали редакторов Cosmopolitan, которые при помощи фоторедактора добавили Ольге Бузовой челку. Они заявили, что с ней телезвезда стала похожа то ли трансвестита, то ли на поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова, пишет 7d.org.ua.