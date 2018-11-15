«Седина в бороду»: Максим Галкин отреагировал на слухи о разводе с Аллой Пугачевой

Галкин не стал комментировать домыслы журналистов и лишь тонко намекнул в своем Instagram на то, что эта информация надумана и недостоверна.

«Седина уже пошла в бороду, а если судить по желтопрессным сайтам, то и бес – в ребро. Посмотрите мне в глаза и скажите, насколько вы верите тому, что пишут про известных людей на бульварных порталах?» – написал Максим Галкин.