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«Седина в бороду»: Максим Галкин отреагировал на слухи о разводе с Аллой Пугачевой

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3011748 01/18/2017 Pop singer Alla Pugachyova and her husband, TV host Maxim Galkin, at the premiere of Andrei Konchalovsky's film 'Paradise' in Moscow. Ekaterina Chesnokova/Sputnik

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Известный российский шоумен и пародист Максим Галкин, который якобы разводится со своей женой певицей Аллой Пугачевой из-за молодой любовницы, наконец-то отреагировал на все слухи, появившиеся в СМИ. 

Галкин не стал комментировать домыслы журналистов и лишь тонко намекнул в своем Instagram на то, что эта информация надумана и недостоверна.

«Седина уже пошла в бороду, а если судить по желтопрессным сайтам, то и бес – в ребро. Посмотрите мне в глаза и скажите, насколько вы верите тому, что пишут про известных людей на бульварных порталах?» – написал Максим Галкин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Добавим, что накануне Максим Галкин дал откровенное интервью рэперу Басте. Шоумен рассказал о личной жизни, ответив на самые щекотливые вопросы. 

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