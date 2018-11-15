«Седина в бороду»: Максим Галкин отреагировал на слухи о разводе с Аллой Пугачевой

15 ноября 2018, 10:42
Известный российский шоумен и пародист Максим Галкин, который якобы разводится со своей женой певицей Аллой Пугачевой из-за молодой любовницы, наконец-то отреагировал на все слухи, появившиеся в СМИ.
Галкин не стал комментировать домыслы журналистов и лишь тонко намекнул в своем Instagram на то, что эта информация надумана и недостоверна.
«Седина уже пошла в бороду, а если судить по желтопрессным сайтам, то и бес – в ребро. Посмотрите мне в глаза и скажите, насколько вы верите тому, что пишут про известных людей на бульварных порталах?» – написал Максим Галкин.
Добавим, что накануне Максим Галкин дал откровенное интервью рэперу Басте. Шоумен рассказал о личной жизни, ответив на самые щекотливые вопросы.
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