«Бумбокс» в Таллинне: «Приехали к вам, соскучились!» (ВИДЕО)

«Я помню белые обои, чёрная посудa»... В прошлый раз группа «Бумбокс» приезжала в Таллинн в октябре 2011 года, и вот спустя семь лет музыканты вновь выступят перед своими эстонскими поклонниками. Хотя за это время было написано много песен, выпущены новые альбомы, на предстоящем концерте Андрей готов иполнить любые пожелания публики, в том числе нетленку «Бумбокса» - «Вахтерам».

«Мне не надоедают собственные песни. Я их не слушаю в быту, поэтому играть на концертах мне их очень приятно», - говорит Андрей и объясняет, что так возвращается в прошлое, в то время, в те прекрасные ощущения.

Так сложилось, что на своих концертах солист «Бумбокс» часто дарит зрителям собственные головные уборы. Порой поклонницы даже устраивают жаркие споры за такой трофей.

«Мы делаем это не всегда, это не ритуал. Это зависит от того, насколько мы станем одним целым со зрительным залом», - объясняет солист группы и с улыбкой добавляет, что кепок у него еще много, и для Эстонии хватит.

Прокомментировал Андрей и скрытый смысл хита «Вахтерам». Ведь недавно поклонники украинского коллектива заподозрили, что песня вовсе не про любовников, а про наркоманов. А «стынущие плюшки» вовсе не выпечка, как многие думали все эти годы.