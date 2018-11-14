69-летний мужчина хочет «изменить» свой возраст, чтобы стать «49-тилетним»

Мы часто говорим, что возраст - это просто цифры! Но что если бы вам выпала возможность действительно изменить свой возраст? Например, стать моложе на 20 лет?
Вот как 69-летний Эмиль Рателбанд из Нидерландов, который решил стать 49-тилетним, пишет Lifter.com.ua со ссылкой на Unilad.
Как-то врачи сказали Эму, что у него здоровье 45-тилетнего мужчины. Это и побудило Эмиля начать битву за смену возраста.
Мужчина хочет, чтобы его дату рождения изменили с 11 марта 1949 года на 11 марта 1969 года. Местные власти отказались это сделать, и теперь Эмиль подает в суд.
Среди плюсов «омоложения» для мужчины - более хороший профиль в Тиндер, что поможет ему привлекать девушек, и возможность еще поработать.
Эмиль считает дискриминацией, что трансгендеры могут менять свой пол, а другие люди свой возраст - нет.
Если ему удастся изменить свой возраст - это даст шанс другим людям выиграть похожие споры. Но и приведет к проблемам: технически, часть жизни людей будет удалена.