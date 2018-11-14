Дима Билан присматривает место на кладбище

Дима Билан признался, что присвоение звания стало для него сюрпризом. По словам артиста, ожидания у него были, еще начиная с 2006 года. Однако сегодня Дима называет это периодом «наивности и максимализма». Так что мысль о наградах он «отпустил» – тем не менее, они его нашли.

«Меня привело в профессию желание заниматься музыкой. Это самое дорогое, что можно приобрести в этой жизни. Я, конечно, обрадован невероятно. Нахожусь в приподнятом настроении. Иногда понимаешь, что порой необходимо просто получить какое-то подтверждение извне, что тебя слышат», – заявил Билан радиостанции «Говорит Москва».

Дима вспомнил, что государственная награда дает ему определенные льготы. «Что я четко успел за сегодня посмотреть и выучить – это возможные льготы на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище. На самом деле, очень недурно», – заметил певец.