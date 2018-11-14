Жуть... Пилоты сняли на видео посадку лайнера в сильную турбулентность
14 ноября 2018, 13:55
Сильный ливень привёл к нулевой видимости, а порывы ветра достигали 64 километров в час.
"Боинг-737" совершил мягкую посадку в условиях грозы, сильной турбулентности и ветра в аэропорту Пальма-де-Мальорки. Об этом сообщает Daily Mail.
На ролике, который был снят из кабины пилота, видно, что из-за ливня была нулевая видимость.
Система автоматического управления корректировала курс воздушного судна под мощными порывами ветра, которые достигали 64 километров в час.