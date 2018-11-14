Жуть... Пилоты сняли на видео посадку лайнера в сильную турбулентность

"Боинг-737" совершил мягкую посадку в условиях грозы, сильной турбулентности и ветра в аэропорту Пальма-де-Мальорки. Об этом сообщает Daily Mail.

На ролике, который был снят из кабины пилота, видно, что из-за ливня была нулевая видимость.