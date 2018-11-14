Ср, 14.11.2018
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  • Жуть... Пилоты сняли на видео посадку лайнера в сильную турбулентность

Жуть... Пилоты сняли на видео посадку лайнера в сильную турбулентность

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ФОТО: скриншот

Сильный ливень привёл к нулевой видимости, а порывы ветра достигали 64 километров в час.

"Боинг-737" совершил мягкую посадку в условиях грозы, сильной турбулентности и ветра в аэропорту Пальма-де-Мальорки. Об этом сообщает Daily Mail.

На ролике, который был снят из кабины пилота, видно, что из-за ливня была нулевая видимость.

Система автоматического управления корректировала курс воздушного судна под мощными порывами ветра, которые достигали 64 километров в час.

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