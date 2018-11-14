Скажите «Чиииз!» Принцу Чарльзу 70 лет: королевская семья собралась на веселую фотосессию

В преддверии 70-летия принца Чарльза был опубликован новый снимок членов королевской семьи. Семейное фото было опубликовано 14 ноября на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram.

ФОТО: CHRIS JACKSON / AFP

К имениннику присоединилась его супруга, герцогиня Корнуольская Камилла, его сыновья принц Уильям и принц Гарри, невестки Кейт Миддлтон и Меган Маркл, а также трое внуков: 5-летний принц Джордж, 3-летняя принцесса Шарлотта и полугодовалый принц Луи.

ФОТО: Chris Jackson / AP

Стоит заметить, что на семейном фотопортрете отсутствует мать принца Чарльза королева Елизавета II. По этому поводу пресс-служба Кенсингтонского дворца никаких комментариев не дает.