Скажите «Чиииз!» Принцу Чарльзу 70 лет: королевская семья собралась на веселую фотосессию

14 ноября принцу Чарльзу исполняется 70 лет! По этому случаю члены королевской семьи приняли участие в праздничной фотосъемке.
В преддверии 70-летия принца Чарльза был опубликован новый снимок членов королевской семьи. Семейное фото было опубликовано 14 ноября на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram.
К имениннику присоединилась его супруга, герцогиня Корнуольская Камилла, его сыновья принц Уильям и принц Гарри, невестки Кейт Миддлтон и Меган Маркл, а также трое внуков: 5-летний принц Джордж, 3-летняя принцесса Шарлотта и полугодовалый принц Луи.
Стоит заметить, что на семейном фотопортрете отсутствует мать принца Чарльза королева Елизавета II. По этому поводу пресс-служба Кенсингтонского дворца никаких комментариев не дает.
Кадры были сделаны фотографом Крисом Джексоном в сентябре в саду Кларенс Хаус рядом с особняком, где живут Чарльз и Камилла.