«Это была трагедия»: Пугачева сняла лежащего под стулом сына

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал свежее видео, которое для него записала Алла Пугачева. Примадонна вместе с их детьми, сыном Гарри и дочерью Лизой, ждет возвращения шоумена, гастролирующего на другом континенте.

«Алла прислала репортаж из дома. Гарик у нас любит из подручных средств строить дома, машины. На этот раз – дом на колесах, трейлер!» – сообщил Галкин.

Видео начинается с того, что Гарри лежит под стулом и работает отверткой. Далее он встает и начинает рассказывать, что есть в его трейлере. Маленький Галкин показал диван, биотуалет и телевизор, который транслирует фильм «Титаник». Телевизор представляет собой инсталляцию, сделанную из коробки, в которой стоит корабль и скомканный лист белой бумаги (видимо, айсберг).