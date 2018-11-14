Может себе позволить! 56-летняя Мег Райан вышла в свет в полупрозрачном платье
14 ноября 2018, 11:33
Звезда посетила вечер одного из своих коллег.
Мег Райан, буквально на днях сообщившая о своей помолвке с американским рок-музыкантом Джоном Мелленкампом, стала гостьей одного из мероприятий, куда пришла в очень эффектном платье.
56-летняя звезда конца 80-х посетила вечеринку в честь известного комика Билли Кристала. По такому случаю актриса надела шифоновое полупрозрачное платье с пышной юбкой, которое подчеркнуло ее фигуру.