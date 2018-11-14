Ср, 14.11.2018
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Может себе позволить! 56-летняя Мег Райан вышла в свет в полупрозрачном платье

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Meg Ryan attends the Friars Club Entertainment Icon Award ceremony honoring Billy Crystal at the Ziegfeld Ballroom on Monday, Nov. 12, 2018, in New York. (Photo by Charles Sykes/Invision/AP)

ФОТО: Charles Sykes / AP

Звезда посетила вечер одного из своих коллег.

Мег Райан, буквально на днях сообщившая о своей помолвке с американским рок-музыкантом Джоном Мелленкампом, стала гостьей одного из мероприятий, куда пришла в очень эффектном платье.

ФОТО: RW/MPI/Capital Pictures / RW/MPI/Capital Pictures

56-летняя звезда конца 80-х посетила вечеринку в честь известного комика Билли Кристала. По такому случаю актриса надела шифоновое полупрозрачное платье с пышной юбкой, которое подчеркнуло ее фигуру.

ФОТО: Charles Sykes / AP

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