Самое загадочное ДТП попало на видео Не пытайтесь понять, что тут происходит...
14 ноября 2018, 10:45
В Сети появилось загадочное видео, снятое на сельской дороге в Румынии. На кадрах пьяный мужчина стоит на дороге, а мимо него едет машина, запряженная в лошадь с телегой — именно так, и никак иначе, передает Лайф.
В какой-то момент лошадь теряет ориентацию в пространстве и съезжает в кювет, попутно сбрасывая с телеги сидящего в ней мужчину. И для пьяного свидетеля это зрелище становится последней каплей.
Странное видео, которое было опубликовано на портале LiveLeak, быстро разошлось по соцсетям, и у большинства зрителей возник один единственный вопрос: «Что здесь происходит!?».
И, похоже, разумного ответа на этот вопрос не существует.
Мне сначала показалось, что лошадь все-таки адекватная. Но после пятого просмотра закрались сомнения