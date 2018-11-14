Ср, 14.11.2018
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Самое загадочное ДТП попало на видео Не пытайтесь понять, что тут происходит...

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ФОТО: Скриншот с видео

В Сети появилось загадочное видео, снятое на сельской дороге в Румынии. На кадрах пьяный мужчина стоит на дороге, а мимо него едет машина, запряженная в лошадь с телегой — именно так, и никак иначе, передает Лайф.

В какой-то момент лошадь теряет ориентацию в пространстве и съезжает в кювет, попутно сбрасывая с телеги сидящего в ней мужчину. И для пьяного свидетеля это зрелище становится последней каплей.

Странное видео, которое было опубликовано на портале LiveLeak, быстро разошлось по соцсетям, и у большинства зрителей возник один единственный вопрос: «Что здесь происходит!?».

И, похоже, разумного ответа на этот вопрос не существует.

Мне сначала показалось, что лошадь все-таки адекватная. Но после пятого просмотра закрались сомнения

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