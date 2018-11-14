Всплыла грязная правда о второй беременности Ксении Собчак

Одним из первых о том, что Ксения Собчак ждет второго ребенка, сообщило издание Super со ссылкой на ее официального представителя Кирилла Суханова. Фанаты порадовались за телеведущую и ее супруга, актера Максима Виторгана, а ушлые репортеры то и дело пытались подловить блондинку с увеличившимся животом.

В итоге сам же Super и докопался до истины, которая для издания оказалась крайне неприятной. На своем Telegram-канале сотрудники опубликовали данные, согласно которым беременность Ксении Собчак была придумана. Якобы тогда, в сентябре, Кирилл Суханов предложил дружбу и в качестве залога отдал "громкий эксклюзив".

Спустя пару месяцев, когда всем стало очевидно, что живот у Собчак не растет, она, как выразилось издание, решила "слиться" и опубликовать гневный пост об "ушлых журналистах". Новость о пополнении оказалась обычным пиаром перед запуском ее нового шоу. Самое интересное, что после этого Кирилл Суханов снова вышел на связь с Super, извинился за "недопонимание" и сказал, что, когда он "сливал" новость про вторую беременность, Собчак об этом знала. При этом сотрудники Telegram-канала сообщили, что у них есть аудиозапись с представителем блондинки. "Все еще хотите дружить с нами, Ксения Анатольевна?" – несколько угрожающе обратились к сноровистой ведущей журналисты.