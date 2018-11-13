Бывшая жена Танеля Падара рассказала о домашнем насилии

Катарийна говорит, что попалась на удочку Индрека десять лет назад. «Ты будешь сидеть дома и никуда не будешь выходить, - вспоминает она слова обидчика. – Он был сумасшедшим. Я не знала, что он творит». После расставания с ним Катарийна жила у подруги.

Сначала мужчина жил с Катирийной у нее дома, и у него, по словам женщины, были на нее свои планы. Что именно творилось в их отношениях, и как он издевался над другими своими спутницами – смотрите сегодня вечером в 20 часов.