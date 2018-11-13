Сколько получают звезды за один рекламный пост в Instagram

Мы просмотрели десятки инстаграм-страниц знаменитостей и выяснили, сколько им платят за публикацию всего лишь одного рекламного поста, сообщает Adme.ru.

15. Гордон Рамзи: $ 5 500

Эксцентричный британский шеф-повар, который прославился на весь мир своими кулинарными шоу, ведет активную жизнь в социальных сетях. У него чуть больше 5 млн подписчиков, которых Гордон балует фотографиями своих фирменных блюд. Рекламные посты у знаменитого повара стартуют от пяти тысяч и посвящены продвижению различных кулинарных товаров и сервисов.

14. Ольга Бузова: $ 7 600

Российская телеведущая, звезда нескольких скандальных реалити-шоу, певица и актриса в своем инстаграме имеет 14 млн подписчиков. Ольга часто размещает рекламные посты и сотрудничает с различными компаниями: от косметических фирм до производителей чипсов. Стоимость публикации с упоминанием бренда в инстаграме Бузовой начинается от семи с половиной тысяч.

13. Джейми Оливер: $ 8 000

Английский повар, ресторатор, телеведущий, автор десятков популярных книг по кулинарии собрал 7 млн подписчиков в своем инстаграме. Один рекламный пост на его страничке с упоминанием любого бренда будет стоить не менее восьми тысяч.

12. Зак Кинг: $ 30 000

Американский видеомонтажер прославился своими короткими магическими роликами на YouTube. Зак удивляет своих подписчиков и в инстаграме, где за его творчеством следит более 21 млн человек. Рекламные ролики, которые выпускает этот талантливый молодой режиссер, стоят недешево. Один коммерческий пост на страничке Кинга обойдется в 30 тысяч.

11. Конор Макгрегор: $ 125 000

За жизнью и победами легендарного ирландского бойца следит около 30 млн подписчиков в его инстаграме. А рекламодателям приходится выкладывать более 125 тысяч лишь за одно упоминание бренда в посте от лица Конора.

10. Дэвид Бекхэм: $ 300 000

Известный английский футболист давно ушел из большого спорта и сегодня активно зарабатывает на рекламе часов, духов, одежды и нижнего белья. У него более 52 млн подписчиков, а за один коммерческий пост известные бренды платят Бекхэму более 300 тысяч.

9. Лионель Месси: $ 500 000

Аргентинский футболист и капитан испанского клуба «Барселона» обладает 100-миллионной армией подписчиков в своем инстаграме. Рекламодатели выстраиваются в очередь, чтобы заплатить за размещение хотя бы одного поста на его страничке, даже несмотря на очень высокую стоимость — более полумиллиона.

8. Неймар: $ 600 000

Бразильский футболист, 26-летний нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен», требует за размещение рекламы в своем инстаграме гораздо больше своих коллег. Имея более 105 млн подписчиков, за один коммерческий пост Неймар получает свыше 600 тысяч.

7. Джастин Бибер: $ 630 000

На самого известного канадского поп-ар-н-би-певца в инстаграме подписано более 102 млн человек. Кроме продажи альбомов и сборов за турне, Джастин получает солидный доход от участия в рекламе. Ведь размещение всего лишь одного коммерческого поста на его страничке стоит более 600 тысяч.

6. Дуэйн Джонсон: $ 650 000