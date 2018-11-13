Вт, 13.11.2018
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Сергей Лазарев летает к сыну во время гастролей

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Сергей Лазарев

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

Сергей Лазарев поделился трогательным фото в Instagram, на котором он обнимается с сыном. В записи певец рассказал, что ради этой встречи пролетел 6 часов из Иркутска, но уже скоро опять поедет в аэропорт для продолжения гастролей, пишет 101.ru.

По его словам, разлука с Никитой — трудное испытание, однако пока тур проходит так далеко, мальчик не может сопровождать папу. Лазарев пообещал, что сын будет с ним во время концертов рядом с Москвой. На данный момент исполнитель отправился в Красноярск, а затем поедет в Новосибирск. После того, как в 2016-м Сергей признался, что у него есть сын, он часто публикует фото и видео с ним. Благодаря этому известно, что Никита увлекается рисованием, а отец считает его своим главным достижением.

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