Можно ли умереть от работы?

Чаще всего к таким перегрузкам склонны руководители, начальники, директора различных компаний, которые готовы трудиться круглыми сутками, не подозревая, чем это может закончиться. Меньше всего к переутомлению и трудоголизму склонны люди творческих профессий — писатели, музыканты, артисты, несмотря на то, что последние и готовы сниматься круглыми сутками. Также трудоголизмом страдают люди, у которых нет личной жизни или возникли какие-то проблемы. Так они хотят скрыться от своего одиночества. Переживающие развод, потерю близких и те, у кого трудности в общении с окружающими могут полностью погрузиться в работу, лишь бы не думать о своих проблемах. Правильно ли это? Конечно, нет, ведь надо уметь отдыхать, пишет Medikforum.ru.

Еще в 1919 году было установлено, что трудоголизм является болезнью. Об этом заявил психоаналитик Шандор Ференци. У его пациентов были довольно странные симптомы. Так, они заболевали в пятницу, а утром в понедельник выздоравливали. Сначала врач окрестил заболевание «воскресным недугом», а несколько позже появилось понятие трудоголизм.

Чаще всего чрезмерная работа приводит к эмоциональному выгоранию. Ему подвержены люди, которые часто общаются с людьми: журналисты, социальные работники, учителя, врачи. У него есть три фазы: напряжения, резистенция и истощение. В первой появляется чувство тревоги, депрессивное состояние, перманентное недовольство собственной персоной. Затем у работника возникает апатия, когда сотруднику становится все равно на свою работу. А после — истощение, при котором работа выполняется чисто автоматически, без чувств, эмоций. К сожалению, в таком случае невозможно изменить себя, может потребоваться помощь психолога.

Но немаловажно и то, что чрезмерная работа приводит к образованию различных физических недугов. В Японии даже есть специальный термин «кароши», что означает «внезапная смерть от переутомления». Эта страна отличается массовыми летальными исходами, так как люди вынуждены много времени проводить на работе, чтобы жить достойно. Министерство труда Японии с 1987 года ведет подсчет смертей от работы. Если верить этим данным, то каждый год до 60 человек умирают от работы. Название болезни пошло от города Кароши, где был зафиксирован первый такой случай. Сотрудник издательского дома умер из-за сверхурочной работы, которая длилась более 12 часов.

Одной из самых распространенных причин смерти являются сердечно-сосудистые заболеваний. У пациентов случается инсульт, разрыв аорты, внутричерепное кровоизлияние, инфаркт миокарда и другие недуги. Эти симптомы вызваны наличием какого-либо хронического заболеваний, которое усугубляется из-за переутомления, стресса на работе. Чаще всего к ним относят гипертонию, ИБС, сахарный диабет, атеросклероз сосудов мозга и так далее. Часты ситуации, когда трудоголики курят, злоупотребляют алкоголем или даже имеют наркозависимость.

Именно поэтому важно следить за своим здоровьем и не пускать любые проблемы на самотек, особенно если вы склонны к трудоголизму.

Как справиться с напряжением?

Конечно, никому не хочется умереть от работы. Как мы уже говорил, это невозможно, если вы полностью здоровы, но, к сожалению, таких людей не бывает. Необходимо регулярно проходить медицинские обследования, особенно если ваша работа связана с опасным производством. График работы тоже играет важное значение. Между сменами необходим качественный отдых. Желательно не брать дополнительные часы работы, если вы устали, но в погоне за деньгами готовы на это пойти. Переутомление наступает крайне неожиданно, вы даже можете не заметить этого и не понять.

В группу риска умереть на работе входят те, кто отдают ей 55-60 часов в неделю, работают без выходных и отпусков, часто сталкиваются со стрессами, конфликтами. Напряженная работы увеличит риск психологического напряжения и физического недуга, который развился до такой службы. А вот те, кто ленятся на работе, часто поглядывают на часы, лишь бы быстрее уйти домой, вряд ли столкнуться с такой проблемой.

Нередко возникают ситуации, когда люди игнорируют симптомы синдрома кароши. Однако это неправильный подход. Быть чрезмерным энтузиастом на работе и постоянно брать на себя всю ответственность в итоге может привести к печальному концу в прямом смысле этого слова.