Вт, 13.11.2018
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  • Туристы попали внутрь самого большого заброшенного отеля Японии... И вот что они там увидели

Туристы попали внутрь самого большого заброшенного отеля Японии... И вот что они там увидели

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ФОТО: скриншот

Самый большой отель Японии - Hachijo Royal Hotel - расположен на вулканическом острове в 300 км от Токио. И он заброшен.

Отель не работает с 2006 года, пишет Bored Panda. В некоторых комнатах за 10 лет создалась собственная экосистема, а другие совсем не поддались времени.

Путешественники посетили отель и создали это видео...

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