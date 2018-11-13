Туристы попали внутрь самого большого заброшенного отеля Японии... И вот что они там увидели

LimonЖизньТуристы попали внутрь самого большого заброшенного отеля Японии... И вот что они там увиделиТуристы попали внутрь самого большого заброшенного отеля Японии... И вот что они там увиделиLimon.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать13 ноября 2018, 15:38ФОТО: скриншотСамый большой отель Японии - Hachijo Royal Hotel - расположен на вулканическом острове в 300 км от Токио. И он заброшен.Отель не работает с 2006 года, пишет Bored Panda. В некоторых комнатах за 10 лет создалась собственная экосистема, а другие совсем не поддались времени.Путешественники посетили отель и создали это видео...Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьотельяпония