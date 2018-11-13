Обновленная «ВИА Гра» представила жаркий клип на новую песню
13 ноября 2018, 14:58
Девичье трио выпустило видео на трек "Я полюбила монстра".
Популярный женский коллектив "ВИА Гра", который недавно в обновленном составе выпустил новую песню, сейчас представил видеоработу к ней, пишет TSN.
Группа презентовал клип на песню "Я полюбила монстра", музыку к которой написал Константин Меладзе, а вот соавтором слов стала Ольга Меганська, которая пришла в группу на место Миши Романовой.
Новое видео обновленной "ВИА Гры" за сутки набрало уже почти 500 тысяч просмотров, однако впечатление шануувальників от новой видеоработы кардинально разнятся. Одни пользователи Сети не жалеют комплыментів, в то время как другие назвали новую видеоработу группы скучной и бессмысленной.