Обновленная «ВИА Гра» представила жаркий клип на новую песню

Популярный женский коллектив "ВИА Гра", который недавно в обновленном составе выпустил новую песню, сейчас представил видеоработу к ней, пишет TSN.

Группа презентовал клип на песню "Я полюбила монстра", музыку к которой написал Константин Меладзе, а вот соавтором слов стала Ольга Меганська, которая пришла в группу на место Миши Романовой.