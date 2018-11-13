Возмутительно! Волочкова в эфире ударила ногой собаку по голове

После публикации порталом Super кадров на известную балерину набросилась не только Самбурская. Подписчики в "Инстаграме" забросали Волочкову гневными комментариями. На злосчастном видео дива наведалась с камерами к мачехе, чтобы забрать отца-инвалида. В пылу ссоры балерина в сердцах пнула ногой бульдога. Волочкова заявила, что с собакой мачеха обращается лучше, чем с ее отцом.