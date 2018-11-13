Боня с приплюснутой грудью опозорилась на съемках

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Виктория Боня опубликовала отрывок из фотосессии, в которой приняла участие. На записи видно, как звезда телепроекта "Дом-2" позирует в черном платье с головокружительным декольте. Одной рукой Вика поддерживает подбородок, тем самым придавливая аппетитную грудь, которую еле-еле прикрывает ткань платья.

"Первый день съемок закончился. Впереди еще два", – сообщила на английском языке Боня подписчикам. Разумеется, те не смогли остаться равнодушными к "богатствам" Виктории.