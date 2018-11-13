Боня с приплюснутой грудью опозорилась на съемках

Виктория Боня приняла участие в фотосъемке. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" появилась перед камерой в крайне откровенном наряде, но не все фанаты оценили обнаженные прелести Вики по достоинству, пишет Дни.ру.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Виктория Боня опубликовала отрывок из фотосессии, в которой приняла участие. На записи видно, как звезда телепроекта "Дом-2" позирует в черном платье с головокружительным декольте. Одной рукой Вика поддерживает подбородок, тем самым придавливая аппетитную грудь, которую еле-еле прикрывает ткань платья.
"Первый день съемок закончился. Впереди еще два", – сообщила на английском языке Боня подписчикам. Разумеется, те не смогли остаться равнодушными к "богатствам" Виктории.
Однако не все поклонники оценили ее формы по достоинству. Многие пристыдили Боню за излишнее обнажение. "Лепехи какие то", "Ужасная грудь", "Не красиво", "Грудь висит, надо было бюстгалтер одеть", "Ужас!!! Уже наверно нечем больше завлечь", "Oпять все вывалилось, когда уже это закончится (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)", – высказали гневные комментарии пользователи Сети.