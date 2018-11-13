Несостоявшийся жених Денис Лебедев готов простить Ольгу Бузову

Более того, он заявил, что готов ее простить: «Я просто вам расскажу историю такую. За что я готов попросить прощения и просил - только за то, что кто-то сильно принял близко к сердцу появившуюся информацию. За себя я просить прощения у нее не собирался. Я такой, какой я есть. Дарил ей все свое время, всего себя. Я ее простил, прощу и еще раз, если все по-настоящему», пишет 7d.org.ua.