Вт, 13.11.2018
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  • Несостоявшийся жених Денис Лебедев готов простить Ольгу Бузову

Несостоявшийся жених Денис Лебедев готов простить Ольгу Бузову

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Ольга Бузова

ФОТО: instagram.com

Во время прямого эфира в Instagram несостоявшийся жених Ольги Бузовой Денис признался, что так и не извинился перед Ольгой за то, что нагло ее обманывал. 

Более того, он заявил, что готов ее простить: «Я просто вам расскажу историю такую. За что я готов попросить прощения и просил - только за то, что кто-то сильно принял близко к сердцу появившуюся информацию. За себя я просить прощения у нее не собирался. Я такой, какой я есть. Дарил ей все свое время, всего себя. Я ее простил, прощу и еще раз, если все по-настоящему», пишет 7d.org.ua.

 

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