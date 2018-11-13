Вт, 13.11.2018
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  • Фото: скандально известная эстонская королева красоты похвасталась фигурой в бикини

Фото: скандально известная эстонская королева красоты похвасталась фигурой в бикини

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Liis Lass

ФОТО: Instagram

Бывшая «Мисс Эстония», светская львица и успешная предпринимательница из Эстонии Лийз Ласс часто балует поклонников снимками в купальниках. 

32-летняя красотка, покинувшая родину для того, чтобы вести бизнес в Сингапуре, предстала на фото в белом бикини.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Успешный бизнес в сфере недвижимости позволяет Лийз вести роскошный образ жизни: каждую неделю в ее Instagram появляются фотографии из люксовых отелей - бывшая королева красоты часто отдыхает в теплых странах и не скупится в ресторанах.

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