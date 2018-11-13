Фото: скандально известная эстонская королева красоты похвасталась фигурой в бикини
13 ноября 2018, 10:31
Бывшая «Мисс Эстония», светская львица и успешная предпринимательница из Эстонии Лийз Ласс часто балует поклонников снимками в купальниках.
32-летняя красотка, покинувшая родину для того, чтобы вести бизнес в Сингапуре, предстала на фото в белом бикини.
Успешный бизнес в сфере недвижимости позволяет Лийз вести роскошный образ жизни: каждую неделю в ее Instagram появляются фотографии из люксовых отелей - бывшая королева красоты часто отдыхает в теплых странах и не скупится в ресторанах.