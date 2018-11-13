Не для слабонервных: жена-старушка Солнцева избила дочь в прямом эфире

Скандальная пара уже как-то была в студии программы Андрея Малахова. Три недели назад Терешкович получила на орехи от молодого мужа – тот приревновал ее к незнакомому мужчине, который подвез ее на съемки телешоу. После этого Екатерина ушла из дома, жила у друзей – но надеялась все же с Гогеном помириться.

63-летняя Екатерина на сей раз появилась в студии в черных сапогах с высоким голенищем, джинсовой мини-юбке и полупрозрачной блузке. Она призналась, что очень скучает по супругу, а дерзкий наряд выбрала для того, чтобы понравиться Солнцеву.

Однако Солнцев стараний Терешкович не оценил. Прибыв на программу, он заявил, что вычислил любовника жены: это адвокат Владислав Пахомов. Нашли и самого адвоката. Он рассказал, что знаком с Терешкович три-четыре года, однако отношения у них сугубо профессиональные. "Мы встречались с Екатериной по рабочим вопросам. По каким – не могу сказать. Скажу лишь одно: у меня со всеми доверителями, включая Терешкович, сугубо деловые отношения", – отметил юрист.

За время отсутствия Екатерины Гоген успел наладить отношения с ее дочерью Полиной Давыдовой, с которой до того был не в ладах. Полине и Гогену удалось найти общий язык, и теперь Давыдова делает все, чтобы помирить мать и Солнцева.