Не сошлись характерами: топ-6 несовместимых знаков Зодиака

Звезды помогают найти нужного человека, они же отводят от тех, кто не подходит. Астролог Сергей Ланг назвал шесть пар знаков Зодиаков, чьи отношения наверняка обречены на провал.
Знаки Зодиака позволяют нам лучше узнать себя, понять как нам лучше жить и чего опасаться. В личной жизни звезды тоже помогают найти подходящего партнера. Но сегодняшняя статья будет про несовместимость знаков зодиака. Конечно, бывают и исключения, но в своей практике я выделил некоторые знаки зодиака, которые являются полной противоположностью друг другу. Известный парапсихолог, астролог и психолог Сергей Ланг рассказывает, какие знаки зодиака абсолютно несовместимы.
ОВЕН И ДЕВА
Овен и Дева — это два абсолютно разных человека. Ужиться эта пара не сможет, у них будут постоянные конфликты, а расстанутся они непримиримыми врагами. Даже самая сильная любовь не сможет спасти эти отношения.
ЛЕВ И СКОРПИОН
Лев и Скорпион очень сильные личности, которые никогда не будут уступать друг другу. В этих отношениях обычно ведется постоянная борьба за лидерство, в которой нет победителя. Самое главное, что ни Лев, ни Скорпион никогда не признают своих ошибок.
БЛИЗНЕЦЫ И КОЗЕРОГ
Самая большая проблема этой пары состоит в том, что Козероги достаточно спокойные и семейные люди, а Близнецы, наоборот, любят шумные тусовки. Они не понимают друг друга, и обоим в отношениях будет скучно.
РЫБА И ВОДОЛЕЙ
В этих отношениях будут постоянные претензии друг к другу. Постоянные скандалы и вечные обиды не позволят этой паре создать долгие отношения.
РАКИ И ВЕСЫ
Несовместимые друг с другом люди. Они не достигнут взаимопонимания. Рак будет находится в постоянном стрессе, а Весы, в свою очередь, будут проявлять сильную ревность. Эти знаки зодиака доставляют друг другу только страдания.
ТЕЛЕЦ И СТРЕЛЕЦ
Два упертых человека, которые всегда стараются подавить своего партнера. Данный союз обречен, причем выяснение отношений будет долгим, ведь никто не хочет отступать.
Стоит также отметить, что несовместимы два любых одинаковых знака Зодиака. В таких отношениях всем будет тесно и некомфортно.