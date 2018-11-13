Прислушайтесь к своему телу: гороскоп на 13 ноября

Расположение планет в течение первой половины этого дня рекомендует вам использовать возросший энтузиазм последовательно, создавать четкие планы и концентрироваться на их поэтапном выполнении. В противном случае вы рискуете излишне распыляться, тратить свою энергию на ненужные или неэффективные действия.
Не стоит также в первой половине дня доверять своей интуиции, ее подсказки могут оказаться ошибочными. Во второй половине дня стоит найти достойное применение своей возросшей энергии. Постарайтесь применить ее в созидательном русле или просто займитесь спортивными упражнениями. В противном случае вы можете стать излишне раздражительными и почувствовать неудовлетворенность.
Овен
Проявите всю осторожность, разумность и настойчивость, на какую вы способны, чтобы избежать денежных потерь. В первой половине дня сохраняется вероятность неопределенной ситуации, связанной с личным имуществом, приобретениями и расходами, а также долгами. Если же вам не удастся полностью обезопасить себя, то во второй половине дня приложите все силы к исправлению обстановки - и, возможно, вы успеете повернуть обстоятельства в свою пользу. Личный практический интерес (как и интересы семьи) будет наиболее мощным двигателем, побуждающим вас к активной и упорной работе.
Телец
Общение с партнером (по бизнесу или браку) сегодня чревато конфликтом. В течение дня вы убедитесь в том, что садиться за стол переговоров поздновато. Как ни смешно это звучит, вы и ваш оппонент, споря друг с другом, одинаково заблуждаетесь в некоторых важных для вас обоих вопросах. Постарайтесь не настаивать на тех своих нуждах, в которых не очень уверены. Некоторые личные потребности могут казаться вам естественными, но в действительности являться лишь плодом вашей фантазии. От части своих претензий вам предстоит отказаться, но в том, что для вас важно, придется проявить упорство.
Близнецы
Попытки тайно заработать денег на жизнь или участие в интриге закончатся для вас неоднозначно. Вы можете сильно засомневаться (а то и полностью разочароваться) в том, чему вас учили, или во что вы глубоко верили. Недостатки учителей, друзей, возлюбленных окажутся перед вами как на ладони. Лишь вам решать, закрывать ли на них глаза, приняв людей такими, какие они есть, или попытаться выяснить истинную подоплеку чужих поступков и слов. Не поддавайтесь колебаниям и неуверенности полностью. Иначе вы так и не заметите, что в вашей личной жизни наступил новый, совсем неплохой этап.
Рак
Отношения с людьми, которым вы доверяете (друзьями, родственниками) могут осложниться из-за материальных вопросов. Любимые люди очень требовательны к вам и способны выставить свои условия, претензии, потребовать от вас финансовой отдачи, бескорыстной помощи, жертвы. Инициативы детей могут временно поставить под угрозу благополучие и спокойствие родителей. Не закрывайте глаза на истинную причину возникшего напряжения и по мере сил постарайтесь справиться с ней. Активное действие будет эффективнее мучительных размышлений. Однако остерегайтесь обмана и излишней доверчивости.
Лев
Если понадобится внести решительное изменение в домашнюю жизнь, не предавайтесь благородным размышлениям, сомнениям и подозрениям, не рассуждайте о смысле происходящего. Просто выполните то, что от вас требуется в данной ситуации. Возможно, вам предстоит пожертвовать своими планами или спокойствием, что-то восстановить, починить, доделать до конца. Ваша мощная личная энергия или обширные знания и навыки в технический, практической областях принесут куда больше пользы, чем запоздалое выяснение истины (особенно, если она не поддается выяснению в принципе).
Дева
В поездке вас ожидает напряжение сил, либо финансовая неприятность. Это следствие запутанной ситуации, в которую вы поставлены, или же результат вашей рассеянности, неуверенности. В деловых вопросах, а также в поисках нужных сведений не стремитесь к системности, всестороннему охвату проблемы. Направьте свою энергию на выяснение спорного момента, отстаивание собственной точки зрения. Придется приложить усилия, чтобы найти путь, источник информации, внести изменение в текст, документ. Смириться с потерей, ссорой, недостачей вам будет нелегко, но будьте готовы сделать это.
Весы
Денежные или имущественные осложнения помешают вам полностью отдаться семейным радостям, домашним удовольствиям. Участвуя в совместном деле, разбираясь с собственными долгами или заработками, вы будете вынуждены считаться с поведением партнера (с его инициативой, нуждами или решительной неприкрытой агрессией). Не жалейте душевных сил и времени на выяснение спорного вопроса, важного для обоих. Оставшись неразрешенным, он будет периодически давать о себе знать в будущем. Преодолевая сомнения и страхи, выясните размер своей задолженности или причину претензий в свой адрес.
Скорпион
В отношениях партнером, оппонентом, супругом вам следует решиться на последнее активное действие, довести диалог до логического финала. Не позволяйте своей энергии застаиваться, вложите ее в практическое доказательство, поступок, в активную помощь. В супружеских или любовных контактах это может быть завершающая интимная, чувственная нота, расставляющая все точки и акценты, служащая убедительным выражением вашей привязанности. В противном случае вы рискуете стать жертвой собственной агрессии, ложных представлений о настоящем и будущем, и испортите настроение близким.
Стрелец
Поведение недругов (и даже союзников) может запутать, озадачить вас, оставить в состоянии полного недоумения. Вам не удастся бороться с собственными сомнениями в одиночку. Поиски информации дадут неоднозначный результат или не дадут никакого. Часть ваших внутренних колебаний переплавится в действие, в решительный тайный поступок. Лучше всего, если это будет необычное, творческое проявление, или искренняя забота о детях, о дорогих вам людях. Пытаясь перехитрить весь мир лишь в собственных интересах, выгородить или спасти свою персону, вы можете пережить сильное разочарование.
Козерог
Вы склонны обращать внимание не на свою очевидную удачу (творческую или любовную), а на то, что мешает ей. Родители-Козероги будут вынуждены активно защищать интересы детей. Не пытайтесь внести идеальную четкость в вопросы, которые мучают ваш ум. Временно смиритесь с путаницей в документах, которые регламентируют ваши доходы и расходы, будущее, а также возможные риски, форс-мажоры. Сосредоточьтесь на том, что требует от вас действия - например, на отстаивании своих интересов в партнерстве. Это особенно актуально при угрозе разрыва брачных отношений либо делового договора.
Водолей
Практический домашний вопрос или семейная необходимость вынудят вас отказаться от колебаний и бездействия и совершить решительный поступок. Если у вас нет своего мнения вообще, вам придется сделать это под настойчивым влиянием кого-то из членов семьи. Поведение работодателя (или родителя, супруга) может быть очень неуравновешенным. Постарайтесь проявить терпение и не раздражаться в ответ. Жертвой вашего плохого настроения в итоге могут оказаться близкие, живущие с вами под одной крышей. Другие возможные результаты - нервозность, ухудшение самочувствия или неудача в делах.
Рыбы
Неопределенность в домашних делах, в общении и поиске информации может побудить вас искать немедленного утешения в удовлетворении простых потребностей (например, в еде). Не стоит приобретать что-то внезапно, под влиянием импульса. Процесс покупки, поход по магазинам грозит превратиться в настоящую охоту, но вы положите массу сил на то, чем впоследствии не сумеете толком воспользоваться. При этом вы можете влезть в долги или испортить отношения с близкими, родственниками, знакомыми, соседями. Но то, что запланировали заранее, вы еще успеете купить, приложив усилия.