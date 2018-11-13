Вт, 13.11.2018
Почему ни в коем случае нельзя сушить белье в квартире СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Сама нежность: у поклонников дух перехватило от новых фото Ирины Шейк

Сама нежность: у поклонников дух перехватило от новых фото Ирины Шейк ГАЛЕРЕЯ!

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Бренд Intimissimi сделал главной героиней своей новой рекламной кампании известную модель, пишет Сегодня.

Супермодель Ирина Шейк, показавшая на своей странице в Instagram фото с вечеринки, которая прошла в Букингемском дворце в честь предстоящего юбилея принца Чарльза, стала героиней новой рекламной кампании бренда, производящего нижнее белье.

ФОТО: Vida Press

Речь идет о марке Intimissimi и ее новой рекламной кампании, получившей название Ultralight with Cashmere. Эта коллекция была создана для домашнего ношения, поэтому все ее вещи сшиты из мягкого хлопка, шерсти и кашемира. В нее вошли водолазки, боди, майки, лонгсливы и топы сдержанных оттенков серого, бежевого и сливочного.

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