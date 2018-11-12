Шальные императрицы: поклонники в восторге от редчайшего архивного фото Пугачевой, Лолиты и Аллегровой

Что примечательно, у каждой из них есть песни, которые вошли в историю российской музыки. И даже если некоторые композиции были написаны давным-давно, то запомнились настолько, что легко напеваются до сих пор.

Поэтому мы вовсе не удивились, когда в Сети шумиху вызвал архивный снимок артисток. Фанатский аккаунт Ирины Аллегровой в Instagram опубликовал уникальное фото, на котором артистки запечатлены совсем молодыми.

Под постом уйма лестных комментариев, кажется, пользователи с головой окунулись в ностальгию: «Какие же вы все красивые! Три шикарных голоса, которые можно слушать бесконечно». Перечислить все комплименты просто невозможно!

Имена этих певиц до сих пор на слуху. Давай же вспомним, как сложилась их жизнь и творческий путь.

Шальная императрица

Ирине Аллегровой 66 лет, но она до сих пор поет, радуя фанатов своими хитами. Артистка четыре раза выходила замуж, но, кажется, счастье в личной жизни так и не обрела. Всё свободное от работы время она уделяет самым дорогим людям — дочери и внуку.

Лолита Милявская

Кто сказал, что в 50 лет жизнь окончена? Певица продолжает эпатировать публику скандальными выходками и откровенно странными образами. Ее пятым мужем стал молодой теннисист Дмитрий Иванов, и их союзу уже почти 9 лет! Теперь артистка старается соответствовать избраннику, порой радуя нас элегантными нарядами.

Примадонна

69-летняя Алла Борисовна выступает крайне редко, но каждое ее появление на публике широко обсуждается в СМИ и соцсетях. Кажется, будто с каждым годом она выглядит всё моложе. Пугачева не стесняется надевать яркую одежду и показывать стройные ноги.

Примадонна счастлива в браке с Максимом Галкиным, с которым они воспитывают пятилетних двойняшек — Лизу и Гарри.