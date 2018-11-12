Пн, 12.11.2018
Названы три самых несчастных знака Зодиака в 2019 году СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Нет, вам показалось! Самое необычное платье на церемонии People's Choise Awards

Нет, вам показалось! Самое необычное платье на церемонии People's Choise Awards

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Cathy Kelley

ФОТО: NINA PROMMER / EPA

Имена победителей премии People's Choise Awards уже известны. Теперь пришло время выяснить, кто достоин звания самого стильного звездного гостя прошедшего вечера.

Как и на всех мероприятиях подобного рода, красная дорожка People's Choise Awards превратилась в настоящее модное шоу, на котором селебрити демонстрировали созданные для них лучшими дизайнерами наряды. Дженнифер Лопес, например, позировала фотографам в элегантном платье в пол от Reem Acra, верх которого был расшит сверкающими камнями. Длину макси также предпочли  Шерил Берк, выбравшая черный наряд Francesco Paolo Salerno, Джейми Чанг в расшитом кружевом желтом платье Martha Medeiros и Челси Кейн в наряде собственного дизайна Chelsea Kane.

Но поговорим мы об американской телеведущей Кэти Келли, которая для церемонии выбрала весьма необычное платье. 

ФОТО: NINA PROMMER / EPA

Если не присматриваться, может показаться, что грудь Кэти наполовину оголена. Ух, на что только не пойдешь, чтобы привлечь к себе внимание!

А как вы относитесь к экстравагантным нарядам?

Читать также

Актуально

НАВЕРХ