Нет, вам показалось! Самое необычное платье на церемонии People's Choise Awards

Как и на всех мероприятиях подобного рода, красная дорожка People's Choise Awards превратилась в настоящее модное шоу, на котором селебрити демонстрировали созданные для них лучшими дизайнерами наряды. Дженнифер Лопес, например, позировала фотографам в элегантном платье в пол от Reem Acra, верх которого был расшит сверкающими камнями. Длину макси также предпочли Шерил Берк, выбравшая черный наряд Francesco Paolo Salerno, Джейми Чанг в расшитом кружевом желтом платье Martha Medeiros и Челси Кейн в наряде собственного дизайна Chelsea Kane.

Но поговорим мы об американской телеведущей Кэти Келли, которая для церемонии выбрала весьма необычное платье.

ФОТО: NINA PROMMER / EPA

Если не присматриваться, может показаться, что грудь Кэти наполовину оголена. Ух, на что только не пойдешь, чтобы привлечь к себе внимание!