Нет, вам показалось! Самое необычное платье на церемонии People's Choise Awards

Имена победителей премии People's Choise Awards уже известны. Теперь пришло время выяснить, кто достоин звания самого стильного звездного гостя прошедшего вечера.
Как и на всех мероприятиях подобного рода, красная дорожка People's Choise Awards превратилась в настоящее модное шоу, на котором селебрити демонстрировали созданные для них лучшими дизайнерами наряды. Дженнифер Лопес, например, позировала фотографам в элегантном платье в пол от Reem Acra, верх которого был расшит сверкающими камнями. Длину макси также предпочли Шерил Берк, выбравшая черный наряд Francesco Paolo Salerno, Джейми Чанг в расшитом кружевом желтом платье Martha Medeiros и Челси Кейн в наряде собственного дизайна Chelsea Kane.
Но поговорим мы об американской телеведущей Кэти Келли, которая для церемонии выбрала весьма необычное платье.
Если не присматриваться, может показаться, что грудь Кэти наполовину оголена. Ух, на что только не пойдешь, чтобы привлечь к себе внимание!
А как вы относитесь к экстравагантным нарядам?