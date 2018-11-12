Анастасия Волочкова больше не хочет, чтобы ее откровенные фото блуждали по Сети

Накануне она заявила, что больше не хочет повторения подобной ситуации. Анастасия Волочкова сказала, что если ее откровенные фото еще раз попадут в Сеть, то она переживет эту ситуацию с высоко поднятой головой. Но она надеется, что больше не встретит человека, который сделает ее интимные фото достоянием общественности. Волочкова признает, что никто из звезд шоу-бизнеса не застрахован от такого. Такое случалось и с Наташей Королевой, и с Глюкозой, пишет 7d.org.ua.