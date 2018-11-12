Пн, 12.11.2018
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  • Анастасия Волочкова больше не хочет, чтобы ее откровенные фото блуждали по Сети

Анастасия Волочкова больше не хочет, чтобы ее откровенные фото блуждали по Сети

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Анастасия Волочкова

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Scanpix

В конце прошлого года в Сеть попали откровенные фото секса балерины Анастасии Волочковой с бизнесменом Черменом Дзотовым. 

Накануне она заявила, что больше не хочет повторения подобной ситуации. Анастасия Волочкова сказала, что если ее откровенные фото еще раз попадут в Сеть, то она переживет эту ситуацию с высоко поднятой головой. Но она надеется, что больше не встретит человека, который сделает ее интимные фото достоянием общественности. Волочкова признает, что никто из звезд шоу-бизнеса не застрахован от такого. Такое случалось и с Наташей Королевой, и с Глюкозой, пишет 7d.org.ua.

 

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